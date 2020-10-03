Tesla傳收購 德國電池生產商ATW

美國電動車生產商Tesla (美：TSLA)近期傳出多個電池項目投資計劃。繼日前傳出有意入股韓國LG化學電池業務10%權益後，再傳出已同意收購德國電池生產商ATW Automation，作價則未披露。

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ATW Automation擁有過百名員工及20條電池生產線，德國媒體較早前報道，由於訂單下滑，ATW Automation已接近破產狀態，近期已開始出售在當地的資產。Tesla近期積極投資電池項目，被視為穩定電池供應，加快其生產並壓縮成本的動作。

Tesla於近期的電池日宣佈，由於掌握新電池技術，能有效將成本降低，因此有意推出低價電動車，惠及市場。Tesla近期亦傳出將進行本年第二次大減價，國產Model 3售價料低至24.99萬人民幣。

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