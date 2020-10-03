【特朗普確診】特朗普群組爆發 7名親信友好同中招

美國總統特朗普日前證實確診新冠肺炎後，先後有多達7名與他有緊密接觸的親信、團隊成員及共和黨人，包括特朗普的競選經理斯蒂平（Bill Stepien）、白宮前顧問康韋（Kellyanne Conway），新冠病毒檢測結果同為陽性。

一眾確診者近日均有與特朗普見面，包括出席周三的總統辯論、參與特朗普辯論前的備戰，或出席9月25日最高法院大法官巴雷特（Amy Coney Barrett）的提名儀式。

據報特朗普與親信及團隊成員，一直形容新冠肺炎為俄羅斯輪盤，意謂中招機會微乎其微，誰又估到近期多人先後確診。

▲ 特朗普競選經理斯蒂芬（右）確診

外間揣測特朗普9月25日於白宮玫瑰園提名巴雷特的儀式，是特朗普群組的爆發源頭，甚至是一個超級傳播場合，大部分相關確診者當時均坐在非常接近的位置。

除特朗普及多位親信外，李爾（Mike Lee）及蒂利什（Thom Tillis）兩位共和黨參議員同樣確診，當日也有出席特朗普於白宮玫瑰園宣布提名巴雷特的典禮，並私下與巴雷特接觸，而當時大部分在場人士都沒有戴口罩。

同場的聖母大學（University of Notre Dame）校長John Jenkins，也宣布確診。

李爾及蒂利什均是參議員司法委員會成員，而他們需要自我隔離最少10日，勉強趕及10月12日就巴雷特提名展開的司法委員會會議。

參議院希望趕及10月底，通過巴雷特的提名投票。目前共和黨有2人倒戈，故只得51票支持巴雷特的提名，僅僅高於通過通過提名的50票門檻；反對同為50票時，可由副總統彭斯投下決定性1票。

惟巴雷特周五表示，自己的檢測結果為陰性。

▲ 特朗普前顧問康韋確診

責任編輯：嚴智勇

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