  • 31°C
香港時間 : 20201003日 (六) 14:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《007：生死有時》再度延期至明年4月上映 全球院線恐受打擊

即市財經 12:43 2020/10/03

分享：

《007：生死交戰》因新冠肺炎疫情，再度延期至明年4月。

新冠肺炎疫情反覆，美國病例持續增加，歐洲疫情也再度復發，007系列最新電影《007：生死有時》（No Time to Die）宣布再度推遲上映時間，由今年的11月推遲至明年的4月2日，「以便全球的觀眾都可以觀賞。」

《007：生死有時》是第25部占士·邦（James Bond）系列作品，原定今年3月31日在倫敦首映，4月陸續在全球上映，惟後來爆發新冠肺炎疫情，上映時間推遲至今年11月。該部電影也是英國男演員Daniel Craig出演的最後一部占士·邦作品。

外媒報道指，《007：生死有時》是少有有望在年內上映的大片，院線原本希望可將觀眾帶回影院，本次推遲將對院線造成新一輪打擊。

美國全國劇院業主協會於周三表示，由於新冠肺炎疫情大流行的影響，美國近四分之三的中小型影院面臨破產風險，約10萬名從事該行業的人可能會失業。

相關文章：

《花木蘭》4度延期變無上映時間　迪士尼大改電影檔期　星戰、阿凡達無一倖免

【日本碎股黨】70歲老人依賴股東福利度日 多年來活全靠贈品、優惠券

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈 https：//bit.ly/33077jz

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https：//bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯：陳健婷

新冠肺炎疫情 電影

上一篇文章

渣打旗下虛銀Mox月結單出現陌生姓名 疑現資料洩露

下一篇文章

【2020稅貸戰】稅貸戰開鑼 花旗最低息1.78厘按年減0.23厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股市況】特朗普確診　道指收市跌134點　納指急瀉2.2%　Tesla挫7%（不斷更新）
【美股市況】特朗普確診　道指收市跌134點　納指急瀉2.2%　Tesla挫7%（不斷更新）
【阿里巴巴】馬雲：數字時代全球化剛開始　未來20年是中國在全球中最難受的20年
【阿里巴巴】馬雲：數字時代全球化剛開始　未來20年是中國在全球中最難受的20年
【恒大債務】恒大27個債權人曝光　200億人幣投資僅可收回幾多錢？
【恒大債務】恒大27個債權人曝光　200億人幣投資僅可收回幾多錢？
【虛擬銀行】富融銀行啟動試業　推5厘港元定存　港美元人幣活期息1厘
【虛擬銀行】富融銀行啟動試業　推5厘港元定存　港美元人幣活期息1厘
【港元定期存款】3個月港元定存息最高5.2厘 存8萬元期內賺息1040元
【港元定期存款】3個月港元定存息最高5.2厘 存8萬元期內賺息1040元
【恒指黑期】滙豐ADR收市累升3.4%　恒指黑期高水266點（不斷更新）
【恒指黑期】滙豐ADR收市累升3.4%　恒指黑期高水266點（不斷更新）