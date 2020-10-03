《007：生死有時》再度延期至明年4月上映 全球院線恐受打擊

▲ 《007：生死交戰》因新冠肺炎疫情，再度延期至明年4月。

新冠肺炎疫情反覆，美國病例持續增加，歐洲疫情也再度復發，007系列最新電影《007：生死有時》（No Time to Die）宣布再度推遲上映時間，由今年的11月推遲至明年的4月2日，「以便全球的觀眾都可以觀賞。」

《007：生死有時》是第25部占士·邦（James Bond）系列作品，原定今年3月31日在倫敦首映，4月陸續在全球上映，惟後來爆發新冠肺炎疫情，上映時間推遲至今年11月。該部電影也是英國男演員Daniel Craig出演的最後一部占士·邦作品。

外媒報道指，《007：生死有時》是少有有望在年內上映的大片，院線原本希望可將觀眾帶回影院，本次推遲將對院線造成新一輪打擊。

美國全國劇院業主協會於周三表示，由於新冠肺炎疫情大流行的影響，美國近四分之三的中小型影院面臨破產風險，約10萬名從事該行業的人可能會失業。

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編輯：陳健婷