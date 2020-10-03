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【零售寒冬】繼今年關閉50間 H＆M擬明年全球再關250間分店

環球政經 13:00 2020/10/03

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受疫情影響，連鎖時裝店H＆M今年在全球已關閉了50間門市分店。近日集團行政總裁Helena Helmersson表示，集團計劃在2021年內再關閉250間分店，相當於全球門店總數的5%，並指未來將集中於網店銷售，向全通路（Omni-channel）的銷售模式發展，以應對疫情期間或之後的市場轉變。

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她續指，目前集團旗下全球逾5,000間分店中，仍有166間因疫情而暫時關閉。雖然在9月營收下跌了5%，但截止8月31日第三季財季盈利好於預期，稅前利潤錄得23億瑞典克朗（約），高於預測的20億瑞典朗克（約）。

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Helmersson指，在嚴格的成本控制下，集團恢復速度較預期好，又認為最壞的時刻已經過去。但她拒絕透露裁員人數，只指將調整在門店銷售的策略，計劃在歐洲和美國等成熟市場關閉更多門市分店，而將在俄羅斯、印度和日本等具有更大增長潛力的國家開設門市。

另外，H＆M集團亦會嘗試降低現有商店的租金，正準備重新和業主協商，以減低成本。

 

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責任編輯：潘曉豐

零售 銷售 歐洲 美國 裁員 疫情

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