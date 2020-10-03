【Airbnb】傳Airbnb計劃美國大選後　集資30億美元上市

全球旅遊業有見底復甦跡象，網上租房平台Airbnb推進上市計劃。外電引述消息指，Airbnb計劃在美國大選後，即約11月提交上市申請，期望於12月上市。Airbnb計劃集資30億美元，即約240億元。不過集團能否上市成功，仍要視乎美國大選後的市場情況。

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今年第二季，亦即疫情高峰期時，Airbnb曾以債務形式融資20億美元，最新估值約210億美元。傳Airbnb期望，上市時的估值再增加四成，至300億美元。

而在5月，Airbnb曾預計今年度的收入將會減少一半以上的情況下，宣布裁員1900名。隨著全球旅遊業開始從低谷回升，Airbnb7月旗下用戶，單日錄得合共超過100萬宗預訂，為3月以來首次。

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