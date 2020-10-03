  • 31°C
香港時間 : 20201003日 (六) 14:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Airbnb】傳Airbnb計劃美國大選後　集資30億美元上市

環球政經 12:43 2020/10/03

分享：

全球旅遊業有見底復甦跡象，網上租房平台Airbnb推進上市計劃。外電引述消息指，Airbnb計劃在美國大選後，即約11月提交上市申請，期望於12月上市。Airbnb計劃集資30億美元，即約240億元。不過集團能否上市成功，仍要視乎美國大選後的市場情況。

【特朗普確診】傳呼吸困難及發燒 特朗普抵軍方醫院留醫   詳情請看【下一頁

【美股追蹤】 高盛傳約25億美元 收購通用汽車信用卡業務  詳情請看【下一頁

今年第二季，亦即疫情高峰期時，Airbnb曾以債務形式融資20億美元，最新估值約210億美元。傳Airbnb期望，上市時的估值再增加四成，至300億美元。

而在5月，Airbnb曾預計今年度的收入將會減少一半以上的情況下，宣布裁員1900名。隨著全球旅遊業開始從低谷回升，Airbnb7月旗下用戶，單日錄得合共超過100萬宗預訂，為3月以來首次。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

Airbnb

上一篇文章

【零售寒冬】繼今年關閉50間 H＆M擬明年全球再關250間分店

下一篇文章

【Mosaic慢慢砌@iM網欄】伴你渡過艱難時刻 馬賽克的治癒學習
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】急急腳借九成按揭上車？　網民：發覺最近很多90後置業
【樓市熱話】急急腳借九成按揭上車？　網民：發覺最近很多90後置業
【新冠肺炎】特朗普夫婦確診新冠肺炎　美股期貨急挫
【新冠肺炎】特朗普夫婦確診新冠肺炎　美股期貨急挫
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【網民熱話】只有150萬現金 沒有物業、其他資產 該如何渡過餘生？
【網民熱話】只有150萬現金 沒有物業、其他資產 該如何渡過餘生？
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【環球樓巿】瑞銀數據顯示7個城巿房地產現泡沫 香港有份排第幾？
【環球樓巿】瑞銀數據顯示7個城巿房地產現泡沫 香港有份排第幾？