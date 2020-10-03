  • 31°C
香港時間 : 20201003日 (六) 14:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【被時代淘汰】仲記得便攜隨身聽 iPod nano？蘋果正式列入「過時名單」

科技 13:24 2020/10/03

分享：

第 7 代 iPod nano在串流音樂新浪潮下，正式列入蘋果「過時產品」。它對比其他蘋果便攜隨身聽產品如iPod Touch又有何不同？

隨著串流音樂媒體如Spotify、Apple Music等續漸成全球主流聽歌平台，但是現在有多少人還在用 iPod聽歌？昔日大受歡迎的便攜隨身聽產品如iPod系列產品，因為iPhone的出現幾乎取代了iPod的所有功能而遭淘汰。蘋果亦正式將第 7 代 iPod nano 列入「過時產品」，iPod nano系列產品或成為歷史。

據蘋果官方指出﹐過時產品是指已停售超過 5 年，但未滿 7 年的產品，但是維修服務就須視乎庫存供應狀況。而這款第 7 代 iPod nano就包含類似於 iPod Touch 的觸控屏幕及 Home 按鍵的產品，在 2012 年正式推出，後來在 2015 年推出新顏色，並在 2017 年正式下架。

iPod nano與其他iPod系列產品又有何分別？蘋果在2005年9月推出首代的iPod nano，相較iPod Classic、iPod Shuffle及iPod Touch系列而言，iPod nano體積小巧、設多款顏色選擇，而且價格亦相對親民，所以亦是大受果迷歡迎的產品之一。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【違反合約】蘋果起訴加拿大回收商　暗自轉售iPhone、iPad賺錢

傳Apple TV即將登陸Xbox　機迷可同時觀賞電影節目

不過據外媒《MacRumors》分析，由於第7代iPod nano的風格與iPod touch產品線過於相似，所以蘋果最終選擇淘汰iPod nano。而目前iPod touch已成為唯一一款蘋果仍在銷售的iPod系列產品，還在去年推出新7代 iPod Touch，追加了256GB 容量，並採用A10 Fusion處理晶片。

【智能電話大戰】IDC分析師：摺疊版iPhone不會出現

責任編輯：張寶燕

相關文章

【iOS 14】iOS 14.2將加入多款新Emoji　新增放大鏡功能
2020/10/01
【iOS 14】iOS 14.2將加入多款新Emoji　新增放大鏡功能
【人臉辨識】新加坡將人臉辨識納入國民身分認證　料成全球首例
2020/10/02
【人臉辨識】新加坡將人臉辨識納入國民身分認證　料成全球首例
Google Maps支援黑暗模式　背景變黑、街道變灰
2020/10/02
Google Maps支援黑暗模式　背景變黑、街道變灰
【太空廁所】NASA微重力全自動太空廁所面世　國際太空站率先試用【有片】
2020/10/02
【太空廁所】NASA微重力全自動太空廁所面世　國際太空站率先試用【有片】
創新科技及應用 科技產品 歷史文化 媒體 Apple Spotify Apple Music iPod 串流 晶片

上一篇文章

【人工智能】日本大學採AI技術偵測動物　助學生驅趕黑熊

下一篇文章

【科技一周回顧】中芯國際受美國制裁　Google收緊對開發者app內收費機制
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Apple大縮水】iPhone 12將不再附送耳機　iOS 14.2疑改系統文字　
【Apple大縮水】iPhone 12將不再附送耳機　iOS 14.2疑改系統文字　
針對嚴苛環境工作用家　三星推「三防」平板Galaxy Tab Active3
針對嚴苛環境工作用家　三星推「三防」平板Galaxy Tab Active3
【行業揭秘】Amazon內部文件爆　自動化倉庫工傷率更高
【行業揭秘】Amazon內部文件爆　自動化倉庫工傷率更高
【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手
【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手
【又爆醜聞】內地遊戲《原神》被揭竊玩家私隱　反作弊機制出事
【又爆醜聞】內地遊戲《原神》被揭竊玩家私隱　反作弊機制出事
【中美角力】中芯國際受制裁　半導體廠商將暫停出貨
【中美角力】中芯國際受制裁　半導體廠商將暫停出貨