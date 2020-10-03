【被時代淘汰】仲記得便攜隨身聽 iPod nano？蘋果正式列入「過時名單」

▲ 第 7 代 iPod nano在串流音樂新浪潮下，正式列入蘋果「過時產品」。它對比其他蘋果便攜隨身聽產品如iPod Touch又有何不同？

隨著串流音樂媒體如Spotify、Apple Music等續漸成全球主流聽歌平台，但是現在有多少人還在用 iPod聽歌？昔日大受歡迎的便攜隨身聽產品如iPod系列產品，因為iPhone的出現幾乎取代了iPod的所有功能而遭淘汰。蘋果亦正式將第 7 代 iPod nano 列入「過時產品」，iPod nano系列產品或成為歷史。

據蘋果官方指出﹐過時產品是指已停售超過 5 年，但未滿 7 年的產品，但是維修服務就須視乎庫存供應狀況。而這款第 7 代 iPod nano就包含類似於 iPod Touch 的觸控屏幕及 Home 按鍵的產品，在 2012 年正式推出，後來在 2015 年推出新顏色，並在 2017 年正式下架。

iPod nano與其他iPod系列產品又有何分別？蘋果在2005年9月推出首代的iPod nano，相較iPod Classic、iPod Shuffle及iPod Touch系列而言，iPod nano體積小巧、設多款顏色選擇，而且價格亦相對親民，所以亦是大受果迷歡迎的產品之一。

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不過據外媒《MacRumors》分析，由於第7代iPod nano的風格與iPod touch產品線過於相似，所以蘋果最終選擇淘汰iPod nano。而目前iPod touch已成為唯一一款蘋果仍在銷售的iPod系列產品，還在去年推出新7代 iPod Touch，追加了256GB 容量，並採用A10 Fusion處理晶片。

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責任編輯：張寶燕