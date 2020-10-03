▲ 外媒報道，Tesla傳同意收購德國電池供應商ATW Automation，惟未知作價。

路透社引述消息人士報道，Tesla（美：TSLA）在電池領域的佈局仍在繼續進行，Tesla已同意收購德國ATW Automation，是一家面向汽車行業提供電池模塊與電池包組裝等服務的供應商，但未知交易作價。

ATW是加拿大ATS Automation Tooling Systems子公司，德國媒體在9月曾經報道，由於訂單大幅下滑，ATW已處於破產清算邊緣。ATS上月曾經表示，位於德國其中一處的資產以及僱員可能會轉售予第三方，惟未有披露買家。

ATW目前總共有120名員工，並為全球車企打造超過20條電池生產線。Tesla日前曾指，計劃顯著加快電池生產，並在未來3年內大幅削減電池成本。

另外韓國媒體早前報道，Tesla正尋求收購LG化學電池業務最多10%股權，以保障穩定的電池供應。

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編輯：陳健婷