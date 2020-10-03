【特朗普確診】確診後戴口罩露面 已服用藥物瑞德西韋

美國總統特朗普確診新冠肺炎後，周五首次露面，乘搭總統專用直升機前往首都華盛頓的里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）。白宮新聞秘書表示，根據醫生與專家意見，為謹慎起見，特朗普被送至醫療中心留院數日。

距離宣布確診後約17小時，特朗普首次露面，並且戴上口罩，而他沒有向記者發表講話。

特朗普出發前於Twitter上載影片，表示自己及梅拉妮婭情況良好，感謝各界支持。

較早時間，特朗普醫生康利（Sean P. Conley）稱，特朗普感到疲倦，但精神良好，已接受一種屬試驗性質的雞尾酒療法。

這劑由Regeneron藥廠生產的單株抗體（Monoclonal Antibody）藥物，仍處於試驗階段，療效並未得到醫學數據支持，但白宮首席傳染病專家福西（Anthony Fauci）等專家曾稱，藥物的治療效果令人鼓舞。

特朗普亦服用維他命D、鋅片（Zinc）、啡莫替定（famotidine）、褪黑激素（melatonin）及阿士匹靈。

不過，白宮新聞秘書麥肯尼（Kayleigh McEnany）其後於Twitter上載康利的聲明，指特朗普已服用藥物瑞德西韋（Remdesivir）作治療，情況良好，而且無需使用氧氣療法。

▲ 特朗普醫生康利的聲明

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全國廣播公司（NBC）早前報道，特朗普有輕微發燒。亦有傳媒引述消息人士報道，特朗普出現咳嗽及鼻塞症狀。惟上述報道全部未獲官方證實。

醫療中心外有數十位特朗普支持者聚集，部分未有戴口罩，他們高舉「令美國再次強大」的旗幟為特朗普打氣。

▲ 醫院外有特朗普支持者，部分人沒戴口罩

責任編輯：嚴智勇

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