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【特朗普確診】傳呼吸困難及發燒 特朗普抵軍方醫院留醫

環球政經 11:30 2020/10/03

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美國總統特朗普(Donald Trump)日前確診新冠肺炎。當地媒體引述消息人士指，特朗普確診後出現疲倦、發燒、發冷、鼻塞等症狀，並且出現一點呼吸困難的情況。消息人士形容，特朗普的情況是「嚴重的」。特朗普已聽取醫生意見，抵達馬利蘭州一間軍方醫療中心留醫。

【新冠肺炎】特朗普夫婦確診新冠肺炎　美股期貨急挫  詳情請看【下一頁

【新冠肺炎】若特朗普和彭斯同染疫倒下 代理總統權力將引憲法危機  詳情請看【下一頁

特朗普離開白宮時戴了口罩並豎起拇指。離開白宮前，特朗普在社交網站上載短片向外界報平安，形容自己及第一夫人梅拉尼婭 (Melania Trump)  情況很好，感謝各界的支持。白宮表示，特朗普入院只屬為預防性質，權力亦無移交予副總統彭斯（Mike Pence）。白宮醫生康利（Sean Conley）則表示為特朗普處方抗體雞尾酒治療，指他可如常處理公務。

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至於特朗普的大選對手，早前和其同台辯論的民主黨候選人拜登（Joe Biden），新冠肺炎檢測結果呈陰性。

特朗普離開白宮前講話

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撰文 : 李尚毅

特朗普

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