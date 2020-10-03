【美股收市】特朗普染疫 納指挫逾2% 道指跌幅收窄至134點

美國總統特朗普確診新冠肺炎，加上非農業新增職位遜預期，道指早段曾挫433點 ; 不過，投資者憧憬國會與白宮達成新一輪紓困計劃，憂慮情緒有所紓緩，道指跌幅收窄並一度轉升，納指仍挫逾2%。

白宮醫生指，特朗普接受試驗性的抗體混合治療，目前仍感到疲倦。民主黨總統候選人拜登接受檢測後，證實沒有確診。

白宮發表聲明指，特朗普只出現輕微症狀；至於副總統辯論將如期舉行。有關聲明在一定程度上緩和市場情緒。

道指收市跌134點或0.5%；標指收報3348點，跌32點或1%，報27682點；納指收報11075點，跌251點或2.2%。重磅科技股捱沽，蘋果、微軟和亞馬遜挫約3%。

歐股一度全線下滑，收市個別發展，英法股分別倒升0.39%及0.02%，德股挫0.33%。

投資者轉而聚焦新一輪財政刺激方案有望達成共識，民主黨籍國會眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)表示，特朗普確診改變了國會磋商刺激經濟措施的形勢，將盡力與白宮尋求在抗疫援助方案達成共識，現時仍在等待對方就有明顯分歧的五項議題作出回應。 其言論紓緩了市場緊張氣氛。

美國昨公布的經濟數據欠佳。美國9月新增非農職位為66.1萬個，差過預期的87.5萬個，而失業率則跌至7.9%。

避險資產受捧，現貨金價重上1900美元水平，本周黃金期貨累漲2.2%。美滙指數亦重新升近94關，尾市報93.83。

投資者對經濟前景的不確定趨增，拖累油價下跌，紐約期油一度暴挫逾5%，收報37.05美元，跌4.3%，全周累挫逾8%，連跌兩星期 ; 布蘭特期油收報39.27美元，跌4.1%，本周累跌7.4%。

責任編輯：柯志宏