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【美國大選】拜登Facebook帖文 指自己和妻子病毒檢測呈陰性

環球政經 01:59 2020/10/03

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拜登夫婦病毒檢測證呈陰性（圖片來源：美聯社/Facebook截圖）

美國總統特朗普在美國當地時間周四（1號）確診患上新冠肺炎，現接受隔離。民主黨總統候選人拜登早前和特朗普一同參與首場電視辯論，在當地時間周五（2號）接受病毒檢測，結果為呈陰性反應。

【美股戰報】特朗普染病震散美股　道指開市曾挫逾300點 ：【下一頁

【新冠肺炎】若特朗普和彭斯同染疫倒下 代理總統權力將引憲法危機：【下一頁

拜登在Facebook帖文表示，自己和妻子Jill Biden的病毒測試呈陰性，並感謝各界對他的關心。他又指，今次經歷是對大眾一個提醒，並呼籲民眾要載口罩、保持社交距離及勤洗手。

 

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責任編輯：潘曉豐

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