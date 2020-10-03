【日本碎股黨】70歲老人依賴股東福利度日 多年來活全靠贈品、優惠券

▲ 桐谷廣人（左）多年來只靠上市公司的東福利度日。

多數上市公司都會在年度大會等場合，為股東提供贈品、免費餐飲等招待。在香港，不時有「碎股黨」買入少量碎股，以小股東身份出席股東大會，賺這取「股東福利」。而在日本，亦有人成功靠着投資逾900間公司的股票，利用股東身份賺取贈品、優惠券，不止省下大量生活費，更成為「投資界KOL」。

日本企業「株主優待」制度

日本上市企業有着「株主優待」制度，向小股東派發優惠券、贈品等以留住小股東。所謂「株主」，即是股東的意思（企業稱為株式会社）。在此制度下，衍生出許多教人投資股票賺取優惠的攻略，而當中最為人熟知的KOL，正是被坊間稱為「桐谷先生」的桐谷廣人。

70歲的桐谷廣人，透過持股逾900間公司的股票，賺取了大量股東福利。據他自述，包括紙巾、糧食、衣服、鞋子、書籍雜誌等生活用品，他也是靠着股東福利獲得，不用付錢買。

他成為投資界KOL的契機，是源於日本一個電視節目《月曜夜未央》中，對他的日常生活進行了採訪拍攝，紀錄了他多年來幾乎完全不用現金，只靠股東贈品及優惠券就能夠度日的生活。節目令他聲名大噪後，他亦出書傳授選股、投資心得，目前已成為日本知名的另類投資界KOL。

金融海嘯損失慘重 開始無現金生活

事實上，桐谷在最開始的時候也只是一位普通投資者。他本身是一位職業將棋棋士，於1984年期間，他在偶然機會下開始接觸投資。其後他因為投資有道，在2006年時持有股票總市值達3億日圓，當時更接受了不少媒體訪問，被譽為「理財棋士」。

好景不常，在2008年的金融海嘯期間股市大跌，桐谷當時因為利用了槓桿投資而遭到巨大損失。

為了保留足夠現金東山再起，桐谷開始尋找一切能省錢的方法，並因而發現可以利用股東贈品減少生活開支，其後便開始了他長期的無現金「株主優待」生活。

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編輯︰侯景成