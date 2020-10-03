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【美國疫情】自3月份起 近2萬名亞馬遜前線員工確診肺炎

環球政經 08:49 2020/10/03

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美國巨頭電子商務公司亞馬遜（Amazon）在周四（1號）首次公布公司職員的確診數字，自3月份起，逾1.98萬名的前線員工確診患上新冠肺炎，感染率為1.44%。

【新iPhone即將推出 】外媒指富士康取消工人假期 發言人： 消息不實：【下一頁

聲明指，是次數據分析包括Whole Foods Market超市在內，旗下共137.2萬名前線員工，感染率低於預期的42%，並低於美國整體人口的感染率。他續指，若亞馬遜員工的感染率和社區感染率相同的話，則病例總將會超過3.3萬宗。

亞馬遜表示，為確保員工健康，會持續提供新冠肺炎病毒檢測，而且預料截止11月，公司設下的650個站點將可每日完成5萬次測試。外界預計亞馬遜之所公布員工染疫數據，是因為當地勞工團體不停批評亞馬遜漠視員工福利，將員工健康置於危險當中。

【新冠肺炎】蓬佩奧通過病毒檢測 安全為由考慮會否繼續亞洲訪行：【下一頁

在今年6月時，有3名倉庫員工向亞馬遜提出訴訟，指因工作環境不安全，令員工在配送中心工作時染疫，但當時公司仍鼓勵員工繼續上班，並沒有安排消毒相關的工作場所。亞馬遜當時反駁指，公司在防疫措施上投資超過40億美元（約310億港元），並為員工檢測體溫，提供口罩、手套、加強清潔及消毒、增加薪酬和福利等；而正接受隔離或已確診染疫的員工，亦獲兩周有薪假期。

 

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責任編輯：潘曉豐

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