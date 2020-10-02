【航空告急】馬航現金傳僅夠用一個月　要求大幅減租否則政府將棄救

▲ 馬航現金傳僅夠用一個月 要求大幅減租否則政府將棄救

環球航空業在新冠病毒疫情下陷危機，馬來西亞航空傳出財務告急，路透社引述消息指，馬航向飛機出租人發信要求大幅減租，並指馬航現有現金僅夠燒多一個月，若股東不再出資，公司將無法在11月後履行責任。消息指，馬航要求減租幅度達75%。

路透社引述消息人士提供的信件，馬航信中表示，視出租人減租為重組方案一部分，若馬航重組方案未能於今年內完成，馬來西亞國家主權基金國庫控股（Khazanah）或者考慮將所有精力和資金，轉向另一航空營運商，確保馬來西亞連接外界的能力，形容有關方案為「Plan B（後備方案）」，要求出租人於10月7日前回覆。

馬航債主據報包括渣打 （02888） 、飛機租賃公司AerCap。

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馬航承認接洽出租人債主 國庫控股：考慮其他方案

馬來西空航空集團回應查詢時，確認曾接觸出租人、債主和主要供應商，提及集團在疫情下的緊急重組。國庫控股則指，會支持馬航集團重組，目標讓集團可以在疫情後可持續經營，若他們未能證明其可持續經營能力，需要檢視其他保持馬來西亞連接外界的選項。

據路透所引述信件，馬航目前每月現金流失8400萬美元，至8月底流動性僅餘8800萬美元，另從國庫控股有1.39億美元可用。

馬航去年曾陷倒閉危機

馬航是馬來西空的「國旗航空（Flag Carrier）」，雖然近10年營運業績欠理想，自2011年起轉錄損失，但公司服務水平曾獲國際認可，曾6次取得Skytrax 五星級航空公司榮譽，與新加坡航空、阿聯酋航空、國泰航空並列。

除了馬航，馬來西亞另一主要航空公司為廉航亞洲航空（AirAsia），以航線數目計，亞洲航空規模更勝馬航。

馬航因應2014年兩宗致命空難，經歷近5年轉型計劃未竟全功，全資持有公司的馬來西亞政府去年曾考慮出售或關閉公司，據悉當局仍在尋找戰略投資者。

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編輯：麥德銘