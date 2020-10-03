【疫境求存】東瀛遊網購平台面世四月暫未扭轉乾坤　促港府推旅遊氣泡

▲ 東瀛遊助理董事袁灝頤接受本報專訪時形容，疫情是公司開業逾30年來的重大考驗，自3月起實行14天隔離令，公司陷入零收入階段

肺炎疫情癱瘓環球旅遊業，本港旅行社亦相繼轉型求存，主打日本團的東瀛遊 （06882） 斥資6位數字建立網購平台EGL Market，力拓新鮮直送食材市場，平台營運逾4個月，生意額每月增長逾10%，惟仍不足以為公司「止血」，冀港府可盡快推出旅遊氣泡。

東瀛遊助理董事袁灝頤接受本報專訪時形容，疫情是公司開業逾30年來的重大考驗，自3月起實行14天隔離令，公司陷入零收入階段，惟疫情令網購熱潮崛起，令公司有望轉危為機。

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今年5月開張的EGL Market每月瀏覧人次約15萬，現時有逾500款產品，當中以產地直送水果最受歡迎。袁灝頤表示，平台有售馬來西亞彭亨州貓山王榴槤等特別品㮔，為保障食材在最新鮮的狀態，購買採用預約制，品質方面，日本水果均經過日本農協認證，增加透明度，而到港後水果會由員工逐一檢查才送出，若仍發現有潰爛 ，憑相「有壞包換」，提升消費者對平台服務的信心。

不過，現時EGL Market的收入佔比低，不足以彌補公司的損失，旅遊業重啟才是關鍵。袁灝頤預期，疫苗全面普及，旅遊業才有機會全面復甦，短期內希望透過健康碼，盡快推出旅遊氣泡。

她又預計，顧客旅遊模式將會改變，包括選擇疫情較為受控的地區，旅行日數縮短，同時，顧客傾向選擇香港註冊的旅遊平台，以及更注重取消政策及旅遊保險。東瀛遊未來將針對該5方面推出旅遊產品。

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記者：袁諾曦