【台積電TSMC】紐時：中美科技戰愈演愈烈 台積電左右為難

▲ 《紐約時報》報道，美國制裁中芯國際或引起中國反擊，屆時台積電將左右為難。

中美科技戰愈演愈烈，《紐約時報》報道，美國、中國爭奪人工智能、5G等尖端技術的領先地位，技術的實現少不了台灣半導體產業的參與，不過隨著中美科技戰白熱化，台灣半導體公司，尤其是龍頭台積電TSMC（台：2330）左右為難，若美國步步緊逼，中國反擊，亦可能殃及台積電。

報道指，美國對華為禁令表明，美國在現代世界不可或缺的關鍵技術上依然掌有話事權，半導體製造依賴美國的設備和專業知識，令華府官員掌握世界各地半導體買家、賣家的生殺大權。美國接下來的目標或是中芯國際 （00981） ，若美國最終完全限制中芯國際使用美國的軟件和設備，將打擊中國半導體自給自足的進程。

《紐約時報》引述科技界分析員稱，中國在與美國的科技戰中幾乎沒有運作空間，美國在這場對抗中佔據上風。美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）9月訪台時，蔡英文當時在官邸宴請美方人士和台積電創辦人張忠謀，紐時認為，該舉動反映台積電在台美關係中的重要性。

紐時：中國可能打壓高通、蘋果反擊

台積電製造的先進晶片可用於戰鬥機及其他美國軍方關鍵硬體，令美國對台積電尤為重視，台積電年內曾經表示，將在美國亞利桑那州建造一座新的晶圓廠，以緩解美國對過分依賴海外製造的憂慮。但美國對華為的最新禁令卻令台積電損失其中一名最重要客戶。

報道續指，若美國持續打擊，北京或會反擊，屆時台積電也會陷入兩難。中芯國際遭美國制裁有機會引起中國「非常顯著」的報復，有可能打壓高通（美：QCOM）和蘋果（美：AAPL）在中國的銷售，而高通和蘋果均為台積電的客戶。

此外，北京正在台灣挖掘更多半導體人才，以發展當地的半導體產業，知情人士稱，數十名曾在台積電任職的經理及工程師去年加入中國兩項芯片發展計劃。台積電則曾透露，最新的人員流失率低於5%，仍處於「健康」水平。

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編輯：陳健婷