【新冠肺炎】至少有兩款疫苗 港府擬採購全港兩倍人口的疫苗劑量

食物及衛生局局長陳肇始周五（2號）發表網誌，回顧政府在第三波疫情的工作情況，以及講述應對或會在冬季出現另一波疫情的策略，更提及到現時港府採購疫苗的進度，並呼籲市民保持社交距離和注意個人衞生。

陳肇始在網誌撰文指，會以科學實證和臨床數據為依歸，以及諮詢衞生署䡥下相關科學委員會的意見；政府向個別疫苗製造商以預先採購協議的方式簽訂，目標是採購至少兩款來自不同疫苗製造商及不同疫苗平台的候選疫苗，並打算採購足夠供應最少全港兩倍人口的疫苗劑量，以確保即使預先採購的候選疫苗未必每種均有效並成功推出市面，港府仍有足夠劑量應付市民的需求。同時，港府已參與COVID-19疫苗全球獲取機制，採購供應本港35%人口的疫苗劑量，望能滿足社會上弱勢社群的需求。

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她又指，為外防輸入個案，最近考慮將英國加入極高風險地區的名單，要求在抵港前14日曾到訪英國的人士，須持有病毒檢測陰性結果證明和預訂酒店作14日檢疫的證明，相關措施由10月1日起生效。目前所有經香港國際機場抵港的人士，包括獲豁免強制檢疫人士，入境香港均須接受病毒檢測。至於陸路口岸方面，一般抵港人士入境後必須在家居或其他住所接受14天強制檢疫，而經陸路口岸入境香港的豁免人士（大部分為跨境貨車司機），亦必定要接受檢測。

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陳肇始表示，會在防疫抗疫基金下向公眾街市租戶提供每檔劃一5,000元的一次性資助，鼓勵街市檔戶採用非接觸式付款方法，保障公眾衞生，減低在街市環境中進行現金找續的病毒傳播風險。資助可用於支付有關為街市顧客提供最少一種非接觸式付款方式的初期安裝費用及服務和其他收費。

最後，她表示自己明白市民，尤其年青人或會出現「抗疫疲勞」，在國慶日及中秋翌日的長假和親友聚會，但她呼籲市民在恢復社交及經濟活動的同時，要繼續保持警覺，切勿鬆懈，避免疫情再次在社區內爆發。

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責任編輯：潘曉豐