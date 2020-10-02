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【美國經濟】眾議院通過2.2萬億美元紓困法案 惟共和黨反對料遭參議院否決

即市財經 22:49 2020/10/02

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美國紓困法案談判陷入僵局。

美國新一輪紓困方案繼續僵持，民主黨提出的2.2萬億美元法案在共和黨的反對下通過了眾議院，惟由於兩黨未能達成共識，料法案會在共和黨掌控下的參議院遭到否決。

眾議院議長、民主黨的佩洛西表示，她與財政部長姆努欽在刺激方案談判中仍有重大分歧尚待彌合。她續表示，不會僅僅為了達成協議就接受白宮的任何提案。

早前美國總統特朗普曾經表示，他願意接受一個總規模1.5萬億美元的法案。

佩洛西在表示，雙方在刺激計劃的總額及資金分配方式上仍相去甚遠。導致當前僵局的因素有很多，包括對各州和地方政府的援助，這些問題現在還是存在。她說：「我們希望能夠達成協議，因為美國人太需要它了。」

眾議院民主黨提出了一項規模2.2萬億美元的刺激計劃，在此前已遭共和黨明確拒絕。

相關文章︰【美國經濟】財長姆欽將與民主黨佩洛西會面 紓困法案仍存希望

【美國經濟】路透社：聯儲局官員對經濟復甦步伐意見分歧

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編輯︰侯景成

經濟 佩洛西 民主黨 白宮 美國共和黨 美國民主黨

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