  • 28°C
香港時間 : 20201003日 (六) 11:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股追蹤】 高盛傳約25億美元 收購通用汽車信用卡業務

環球政經 10:03 2020/10/03

分享：

美國大型投行高盛(美:GS)繼去年和蘋果(美:AAPL)聯合推出信用卡Apple Card後，再度擴充消費金融業務。外電報導，高盛將以25億美元，即約200億元，收購通用汽車(美 :GM)的信用卡業務。

歐盟擬淘汰 1仙和2仙硬幣  詳情請看[下一頁]

【日本疫情】 遊客驟降 日本地價3年來首下跌  詳情請看[下一頁]

通用汽車信用卡業務擁有100萬名用户，每年消費額達85億美元。除了高盛，今次業務出售也吸引英國巴克萊銀行競購。

有指高盛已和通用汽車的信用卡發行商美國Capital One Financial，在收購作價上已達成共識，預計交易將於數周後落實。完成收購後，高盛的信用卡業務市佔率，有望追近花旗集團(美:C)和摩根大通(美:JPM) 等商業銀行。

一【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

通用汽車（General Motors，美：GM） 高盛（Goldman Sachs，美：GS）

上一篇文章

【藝媽媽日誌@iM網欄】抵玩攻略 600蚊一家三口玩轉大嶼山一日遊

下一篇文章

【玄人‧峰語@iM網欄】理想結婚要夾「八字」嗎？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】急急腳借九成按揭上車？　網民：發覺最近很多90後置業
【樓市熱話】急急腳借九成按揭上車？　網民：發覺最近很多90後置業
【新冠肺炎】特朗普夫婦確診新冠肺炎　美股期貨急挫
【新冠肺炎】特朗普夫婦確診新冠肺炎　美股期貨急挫
【網民熱話】只有150萬現金 沒有物業、其他資產 該如何渡過餘生？
【網民熱話】只有150萬現金 沒有物業、其他資產 該如何渡過餘生？
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【環球樓巿】瑞銀數據顯示7個城巿房地產現泡沫 香港有份排第幾？
【環球樓巿】瑞銀數據顯示7個城巿房地產現泡沫 香港有份排第幾？