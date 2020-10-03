【美股追蹤】 高盛傳約25億美元 收購通用汽車信用卡業務

美國大型投行高盛(美:GS)繼去年和蘋果(美:AAPL)聯合推出信用卡Apple Card後，再度擴充消費金融業務。外電報導，高盛將以25億美元，即約200億元，收購通用汽車(美 :GM)的信用卡業務。

歐盟擬淘汰 1仙和2仙硬幣 詳情請看[下一頁]

【日本疫情】 遊客驟降 日本地價3年來首下跌 詳情請看[下一頁]

通用汽車信用卡業務擁有100萬名用户，每年消費額達85億美元。除了高盛，今次業務出售也吸引英國巴克萊銀行競購。

有指高盛已和通用汽車的信用卡發行商美國Capital One Financial，在收購作價上已達成共識，預計交易將於數周後落實。完成收購後，高盛的信用卡業務市佔率，有望追近花旗集團(美:C)和摩根大通(美:JPM) 等商業銀行。

一【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機