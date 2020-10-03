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【新冠肺炎】全球航空旅遊業一半職位將遭削減 4600萬人或面臨失業

環球政經 20:32 2020/10/03

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全球旅遊市道最壞時期雖或過去，然而航空運輸行動組織(ATAG)發表報告指，疫情對航空業造成結構性打擊，預期到了2021年初，全球8,700萬份航空業相關職位中，有4,600萬份亦即52%，會遭到短期或永久裁減。意味和航空業相關的失業人數，屆時將超過整個行業就業人口的一半。

TikTok出售美國業務 或延至大選後才完成  詳情請看【下一頁

Tesla傳收購 德國電池生產商ATW 詳情請看【下一頁

以航空公司為例，報告預期今年全球航空公司的收入，將按年下降一半，損失約4,190億美元，即約3.2萬億元。總虧損將達843億美元，即約6,500億元。而航空公司流失的工作職位將達130萬個，或削減幅度達三分之一。旅遊業中流失的工作職位，更高達2,640萬個。至於另一個重災區機場業，今年收入料按年大跌56%。

報告又指，業界營運環境要回復至疫情前的環境，相信要等到2024年。

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撰文 : 李尚毅

航空業

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