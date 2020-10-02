【網絡熱話】百佳都出自家口罩？　百佳：並無生產該款口罩

▲ 有網民在百佳見到有職員戴上印有百佳標記的口罩，引發熱議。（網上圖片）

新冠肺炎疫情仍未受控，連日均有零星確診個案。市民繼續留意防疫裝備的消息，最近就有網民發現，有百佳職員戴上印滿百佳標誌的外科口罩，紛紛追問是否有自家口罩開售。

有網民在Facebook上戴百佳店內照片，意外發現有員工佩戴印滿百佳標誌的外科口罩。但百佳發言人回應傳媒查詢時表示，公司並無生產該款口罩，亦沒有派發該款口罩予員工使用。

其實，與百佳屬同一集團的屈臣氏，早前已在本地開設自家品牌的口罩生產線，並命名為「WatsMask」，可能網民因此而估計百佳亦有可能推出自家品牌口罩。

根據屈臣氏官網顯示，WatsMask目前分別提供達到ASTM LEVEL 2及LEVEL 3防護規格的口罩，一盒30個獨立包裝，售價分別為元79.9及119.9元。

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編輯：趙穎妍