【美股戰報】特朗普染病震散美股　道指開市曾挫逾300點　

美國總統特朗普與第一夫人梅拉尼婭證實確診新冠肺炎，消息拖累美股三大指數周五（22日）大跌，道瓊工業平均指數最多曾跌至27,444點，跌幅達372點，現時跌幅收窄至226點或0.81%，報27590點；納斯達克指數跌154點或1.37%，報11,171點；標普500指數跌32.28點或0.95%，報3,348點。

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科技股再度遭到拋售，FAANG全線向下，其中Apple跌2.08%，報114.36美元；Google母公司Alphabet跌1.23%，報1469.5美元。另外Tesla公布第三季售出139,300輛汽車，包括超過124,000輛Model 3及Model Y，雖然市場預期第三季業績好過預期，但股價仍跌3.47%，報432.6美元，成為大型科技股中跌幅最大的股票。

不過，公共事業及資源股不跌反升，追蹤公共事業股的ETF Utilities Select Sector SPDR Fund（XLU）現時升0.28%，而追蹤資源股的Materials Select Sector SPDR Fund（XLB）亦倒升0.51%