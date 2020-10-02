【新世界】大圍站柏傲莊短期開售　附近周邊設施及配套又如何？

▲ 大圍站上蓋柏傲莊是新世界發展今年的重點大型新盤。

大圍站上蓋柏傲莊是新世界發展 （00017） 今年的重點大型新盤，執行副主席兼行政總裁鄭志剛更視柏傲莊為集團的代表作之一，認為柏傲莊可令市場眼前一亮。位於港鐵 （00066） 大圍站上蓋的柏傲莊，不僅交通方便，而且位置鄰近城門河，鄰近有金禧花園商場及街市，更有不少小店，方便購物。

柏傲莊附近實景及平面圖，看圖更清楚

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大圍本身是一個舊區，沒有大型商場，但只要大圍站上蓋的商場落成，相信會改變區內居民的生活習慣。大圍站上蓋商場由港鐵全資興建，樓面面積約65萬平方呎，是港鐵新界東商場中最大。

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交通方面，現時大圍至啟德只有3個站，需時約11分鐘，待沙中綫餘下路段通車後，未來大圍居民前往港島更加方便，只要5個站便由大圍站到達金鐘站。

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編輯：陳韻妍