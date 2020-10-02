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【2020稅貸戰】稅貸戰開鑼 花旗最低息1.78厘按年減0.23厘

即市財經 23:08 2020/10/02

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花旗搶閘推稅貸，今年最低息為1.78厘，較去年最平的2.01厘，驟減0.23厘。

稅務貸款戰終開鑼，今年繼續由花旗銀行率先拉開戰幔，最低稅貸息為1.78厘，較去年該行最平的2.01厘，驟減0.23厘；以幅度計減幅為11%；但借款額跟上年相同，齊為至少借150萬元，以及按還款期12個月計。至於成功申請的合資格客戶，更有機會獲贈最高獎賞6,000元的現金券，惟須附帶條件，例如是私人銀行等大客，保持戶口結餘800萬元或以上等條款，才有機會獲最高額外獎賞。而稅貸的優惠推廣期由昨天（10月1日）開始，至今年底。

至少借150萬 有機額外獲贈現金券６千

不過，花旗對小額貸款卻要求較高息，若只借20萬元，同樣是12個月的還款期，實際年利率為4.95厘。至於貸款額為月薪的12倍，又或兩百萬元。論及還款期，則甚靈活，由最短的6個月，到最長達60個月（5年）。

專家指，如以季結前，本港一年的同業拆息低見0.92厘，而銀行的稅貸息有1.78厘；息差仍有0.86厘，凸顯未致於以本傷人作割喉戰。

新一年度的稅務貸款戰已開打，業界預計稅貸戰的競爭將更白熱化，因擅打價格戰的殺價王、大新銀行 （02356） 擬於長假後，即下周一（10月5日）公布2020年度稅貸。

觀乎去年的稅貸戰況甚激烈，除了財務公司標榜以零息搶客外，尤其是虛擬銀行首次加入戰場，首間虛銀眾安（ ZA Bank）即打價格戰，若計及使用九折減息券後，曾一度推出實際年利率由1.81厘再低至1.63厘，較殺價王大新的1.68厘低 ；惟眾安針對其它還款期及貸款額，實際息率較同業高，最高4.4厘。而素來勇於搶灘的華僑永亨信用財務，於2019年則有新玩法，採客戶自訂息率，冀逆市突圍。

大新5號推「快應錢」 貸息率擬調低

大新銀行表示即將推出全新交稅「快應錢」，今年特意調低稅貸息率，及繼續提供現金回贈等優惠，助客戶在稅季輕鬆解決稅務煩惱；將於10月5日舉行網上傳媒發布會。 可是，大新銀行總經理及零售銀行副主管鄧子健暫拒評，今年會否再打價格戰，稅貸息低見1.68厘。

此外，另有專家預計，今年業界未必再鬥平息猛打割喉戰。星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，銀行在超低息環境下，且礙於裁員減薪潮未斷，更須嚴控貸款質素，料業界只針對如公務員等優質客，才給予平息。

上商執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，雖然今年的拆息低企 ，但疫情仍未受控，當前的經濟情況並不理想，故此預料業界普遍不會採取鬥平息的殺價戰。唯其如此，相信個別機構或會因應其業務需要，採取較積極的策略。

疫下電子支付變新常態及普及化，不少銀行力谷網上申請等綫上交稅有着數。但陳志偉表示，該行只接受透過分行申請稅貸服務。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君

欄名 : 2020稅貸戰

稅務貸款 花旗銀行 虛擬銀行 大新銀行（02356）

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