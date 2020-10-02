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日石垣市將釣魚台易名為「登野城尖閣」 強調與主權無關

環球政經 21:31 2020/10/02

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釣魚台一直是中日之間的一大爭議領土，中日雙方也曾為釣魚台的主權鬧出過不少紛爭。雖然該地域主權一直未能弄清，但日本沖繩縣石垣市議會今天（10/1）正式將釣魚台（日稱尖閣諸島）的行政地區名稱，由「登野城」更改為「登野城尖閣」。

【美股戰報】華爾街好友轉唱淡 預測美股崩跌3成 建議轉戰中日歐股市【下一頁

石垣市政府強調，名字更改沒有政治意圖，與主權無關。石垣市長中山義隆說過，地名明載「尖閣」二字，可防止事務疏失。

日本草議奧運防疫安排 擬放寬運動員無需14日隔離【下一頁

根據日本媒說法，釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）的住址登記為「石垣市字登野城」的2390至2394號，但石垣島市區街道部分住址也有「登野城」名稱，容易混淆，有關方面因而卻定易名。

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責任編輯：翁嘉陽

 

 

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