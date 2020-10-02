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【撈底買美股？】美股基金最新一周吸資500億元　佔環球股票資產六成

即市財經 21:22 2020/10/02

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富瑞資金流報告顯示，截止周三（30日）止的一個星期，連同美股市場在內的北美股票互惠基金及ETF由走資轉為吸資，規模約500.1億元

美國總統大選迫近，美國總統特朗普卻確診惹上肺炎，震驚全球投資者，歐洲股市率先下挫，原先略現反彈的美股市場亦再添陰霾。事實上，部分投資者早前已趁美股未見明朗之際偷步入市，且看相關資金新一周會否因特朗普「中招」消息而重新流走。假若資金未欲離場，沽壓減少下美股後市跌勢或擁一定承托。

富瑞資金流報告顯示，截止周三（30日）止的一個星期，連同美股市場在內的北美股票互惠基金及ETF由走資轉為吸資，規模約500.1億元，佔環球整體股票資產基金吸資規模高近六成，意味入市資金中，普遍對美股市場較為捧場。環球整體股票資產互惠基金及ETF期內吸資額約841.7億元。

港股方面，恒指9月雖累挫超過1700點，成3月環球大跌市以來表現最弱的一個月，惟長綫資金卻似乎視今輪調整為入市機會。同樣根據上述富瑞資金報告，港股互惠基金及ETF已連續5個星期錄得資金淨流入，累計吸資規模74.6億元，其中本周佔約6.9億元。

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編輯：莫亦熙

美股 香港股票 歐洲股 股票 ETF 基金 特朗普 恒生指數 互惠基金 總統大選

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