24歲台男以人造鑽石冒充天然鑽石 騙取超過27萬港元

鑽石是不少女士的心頭好，昂貴至餘，金光閃閃也非常吸引人。人人喜愛鑽石，卻不是每個人都有能力鑑定鑽石的質素及真偽，鑑定鑽石更是一項相當專門的專業。

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台灣一名24歲洪姓男子，涉嫌持打印有美國GIA認證雷射編碼的人造鑽石，向3間珠寶店兜售詐騙超過101萬元新台幣（約27萬港元）。警方拘捕洪男，從他口中得悉假鑽提供者為43歲蔡姓當舖業者，再拘捕蔡男。兩人均被收押，全案訊後將依詐欺罪移送法辦。

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人造鑽石與天然鑽石價格可相差達4至5倍，店主將鑽石送至專業機構鑑驗後，發現並非天然鑽石。洪男到案供稱，買賣所得均交給蔡男，自己則從中收取一成酬勞。警方拘捕蔡男，當場查扣10顆人造鑽石，其中4顆印有GIA認證雷射編碼。

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責任編輯：翁嘉陽