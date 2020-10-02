未領取CU MASK市民 可於下週一到郵局領取

今日（2日）創新及科技局宣布，尚未領取「銅芯抗疫口罩」的市民，可於下周一（5日）起，至本月31日期間，到全港郵政局索取。

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此外，房委會轄下公共租住屋邨及房協轄下出租屋邨的居民，可到屋邨辦事處索取，共有逾300處地點。政府提醒，市民需出示身份證正本索取口罩，如一直未曾領取口罩，可獲發兩個成人尺碼口罩。

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如市民無法親身索取口罩，可授權他人在郵政局或屋邨辦事處代領，而每名獲授權人士每次可最多替兩名授權人代領口罩。

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責任編輯：翁嘉陽