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未領取CU MASK市民 可於下週一到郵局領取

環球政經 20:55 2020/10/02

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今日（2日）創新及科技局宣布，尚未領取「銅芯抗疫口罩」的市民，可於下周一（5日）起，至本月31日期間，到全港郵政局索取。

【人人戴口罩】港鐵設廠生產自家口罩  印吉祥物「鐵仔」 月產30萬個 【下一頁

此外，房委會轄下公共租住屋邨及房協轄下出租屋邨的居民，可到屋邨辦事處索取，共有逾300處地點。政府提醒，市民需出示身份證正本索取口罩，如一直未曾領取口罩，可獲發兩個成人尺碼口罩。

城大開發具抗菌功能石墨烯口罩 10分鐘後可令全部病毒失去活性【下一頁

如市民無法親身索取口罩，可授權他人在郵政局或屋邨辦事處代領，而每名獲授權人士每次可最多替兩名授權人代領口罩。

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責任編輯：翁嘉陽

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