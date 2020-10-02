【TSLA股價】Tesla第三季交付量達13.9萬部 勝市場預期 惟盤前跌4.5%

▲ Tesla上季交付量達13.93萬部。

美國電動車公司特斯拉Tesla（美︰TSLA）公布了第三季度的交付數據。期內，Tesla的交付量為13.93萬部電動車，好過市場預期中位數13.7萬部。受整體市況拖累，Tesla股價於盤前跌4.5%，報428美元。

在9月22日舉行的Tesla年度股東大會上，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，與2019年相比，今年汽車的交付量可能會增長30％至40％。這意味着2020年的汽車交付量將在477750到514500部之間。

然而，令市場疑惑的是，Tesla沒有按地區列出其交付和生產數量。公司在今年初疫情爆發前表示，預計今年將交付至少50萬輛電動車，於疫情出現後也未有改變目標。

據早前數據，單計8月份Tesla在中國的銷售了近12000部車，主要得益於減價及政府補貼。

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編輯︰侯景成