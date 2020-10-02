  • 27°C
香港時間 : 20201002日 (五) 21:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TSLA股價】Tesla第三季交付量達13.9萬部 勝市場預期 惟盤前跌4.5%

即市財經 20:59 2020/10/02

分享：

Tesla上季交付量達13.93萬部。

美國電動車公司特斯拉Tesla（美︰TSLA）公布了第三季度的交付數據。期內，Tesla的交付量為13.93萬部電動車，好過市場預期中位數13.7萬部。受整體市況拖累，Tesla股價於盤前跌4.5%，報428美元。

在9月22日舉行的Tesla年度股東大會上，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，與2019年相比，今年汽車的交付量可能會增長30％至40％。這意味着2020年的汽車交付量將在477750到514500部之間。

然而，令市場疑惑的是，Tesla沒有按地區列出其交付和生產數量。公司在今年初疫情爆發前表示，預計今年將交付至少50萬輛電動車，於疫情出現後也未有改變目標。

據早前數據，單計8月份Tesla在中國的銷售了近12000部車，主要得益於減價及政府補貼。

相關文章︰【TSLA股價】網民期待Tesla開拓印度市場　行政總裁Elon Musk即時回應：明年成事

【Tesla股價】馬斯克︰Tesla有望在2030年實現年銷量2000萬部車

管理MPF有心無力？3步輕鬆管理兼賺基金單位回贈 https://bit.ly/2EuPbnQ

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！http://bit.ly/MrShek

編輯︰侯景成

 

 

 

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 汽車 電動車 馬斯克 Tesla

下一篇文章

【航空告急】新加坡航空推A380陸上餐飲體驗　3400元可坐「頭等」（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴】馬雲：數字時代全球化剛開始　未來20年是中國在全球中最難受的20年
【阿里巴巴】馬雲：數字時代全球化剛開始　未來20年是中國在全球中最難受的20年
【恒大債務】恒大27個債權人曝光　200億人幣投資僅可收回幾多錢？
【恒大債務】恒大27個債權人曝光　200億人幣投資僅可收回幾多錢？
【虛擬銀行】富融銀行啟動試業　推5厘港元定存　港美元人幣活期息1厘
【虛擬銀行】富融銀行啟動試業　推5厘港元定存　港美元人幣活期息1厘
【港元定期存款】3個月港元定存息最高5.2厘 存8萬元期內賺息1040元
【港元定期存款】3個月港元定存息最高5.2厘 存8萬元期內賺息1040元
【美股期貨】特朗普確診 非農數據差過預期 道指期貨曾瀉580點後跌幅收窄（不斷更新）
【美股期貨】特朗普確診 非農數據差過預期 道指期貨曾瀉580點後跌幅收窄（不斷更新）
【恒指黑期】特朗普確診　恒指黑期曾倒升、最多瀉280點（不斷更新）
【恒指黑期】特朗普確診　恒指黑期曾倒升、最多瀉280點（不斷更新）