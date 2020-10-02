【特朗普確診】彭斯與伊萬卡夫婦 檢測結果同為陰性

▲ 美國副總統彭斯（Mike Pence）和太太的病毒檢測結果呈陰性，暫時沒有確診。

美國總統特朗普夫婦在距離美國大選前一個月確診新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎），副總統彭斯（Mike Pence）和太太凱倫（Karen Pence）的病毒檢測結果呈陰性，暫時沒有確診。

副總統彭斯的發言人在Twitter表示，彭斯夫婦已接受病毒檢測，結果呈陰性，沒有確診新冠肺炎；又指二人身體狀況良好，祝願特朗普夫婦早日康復。

除彭斯夫婦外，國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）及太太，以及財長姆欽（Steve Mnuchin）的病毒檢測結果均為陰性。

白宮官員亦透露，周四曾與父親見面的伊萬卡（Ivanka Trump），與丈夫庫什納（Jared Kushner）的檢測結果同為陰性。

特朗普（Donald Trump）周四（1日）晚上表示助理希克斯（Hope Hicks）確診新冠肺炎，自己和夫人梅拉尼婭（Melania Trump）會接受隔離觀察，不久後周五（2日）凌晨在Twitter宣布，夫婦二人均確診新冠肺炎，將在白宮隔離治療。競選團隊中多人成為密切接觸者，包括必要時需暫代總統職務的副總統彭斯。

根據美國憲法第25修正案，特朗普可把對美國政府的控制權暫時交給副總統彭斯，並在其有能力處理政務後，收回彭斯的控制權。

如果特朗普及彭斯同時染疫，就不能援引美國憲法第25修正案處理此情況。根據1947年的《總統繼承法》（Presidential Succession Act）中，會由眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）暫代總統一職。

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責任編輯：葉芷樺