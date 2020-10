【特朗普確診】幸災樂禍或添同情分 變相拉票

▲ 美國總統特朗普確診新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎),《衛報》形容是有史以來最厲害的「十月驚奇」(October surprise)。

距離美國大選僅1個月,美國總統特朗普確診新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎),《衛報》形容是有史以來最厲害的「十月驚奇」(October surprise),繼最高法院大法官金斯伯格逝世後,再為今年總統大選添變數。有分析認為,批評特朗普的評論家對此事要特別小心,因為有可能不小心反成幫特朗普拉票。

《衛報》分析指,若特朗普是無症狀感染者,他將可能再次輕視疫情,並對他的支持者說,「如此勞師動眾是為了什麼?」(what’s all the fuss about? );但若他病重,或者他會如同樣確診的英國首相約翰遜一樣,得到大眾的同情,從中獲益。

胸腔醫學專家Dr Vin Gupta指,應取消餘下的群眾聚集活動。他亦指出,確診原是可以避免,但特朗普團隊並沒有遵守相關規則,繼續出席造勢大會,雖然在戶外,但仍沒有戴口罩、沒有保持社交距離。他亦擔心特朗普確診後若沒有病徵,或會再次輕視病毒的殺傷力。

特朗普一直被指抗疫不力,如今自己確診,已是自打嘴巴。報道指,批評特朗普的評論家要小心處理這次事件和避免觸及導火線,任何幸災樂禍的消息,都有機會被共和黨人抓住,用以譴責對方缺乏憐憫之心,或形容是政治投機主義者。

前國土安全部幕僚長、共和黨人泰勒(Miles Taylor)表示:

我們都應該希望總統和第一夫人早日康復。但他們染疫確實引發一系列的國家安全問題,亦反映白宮對抗疫症的疏忽。 (We should ALL wish for our President & First Lady to recover. But this is also a serious national security concern – and an alarming upshot of the White House’s lax approach to this deadly pandemic.)

前國務卿希拉莉(Hillary Clinton)的前發言人拉希姆(Zara Rahim)更直言,雖然明知有違道德身份,但經歷過去4年,真的希望確診新冠肺炎的特朗普會不治。(It's been against my moral identity to tweet this for the last four years, but I hope he dies.)

英國演員韋斯特(Dominic West)則分享自己得知特朗普確診的消息「開心到跳起」(jumped for joy),又形容是「善有善報,惡有惡報」(what goes around comes around),更明言,希望拜登保持健康,能勝出總統大選。

