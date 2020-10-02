【特朗普確診】幸災樂禍或添同情分 變相拉票

▲ 美國總統特朗普確診新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎），《衛報》形容是有史以來最厲害的「十月驚奇」（October surprise）。

距離美國大選僅1個月，美國總統特朗普確診新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎），《衛報》形容是有史以來最厲害的「十月驚奇」（October surprise），繼最高法院大法官金斯伯格逝世後，再為今年總統大選添變數。有分析認為，批評特朗普的評論家對此事要特別小心，因為有可能不小心反成幫特朗普拉票。

《衛報》分析指，若特朗普是無症狀感染者，他將可能再次輕視疫情，並對他的支持者說，「如此勞師動眾是為了什麼？」（what’s all the fuss about? ）；但若他病重，或者他會如同樣確診的英國首相約翰遜一樣，得到大眾的同情，從中獲益。

胸腔醫學專家Dr Vin Gupta指，應取消餘下的群眾聚集活動。他亦指出，確診原是可以避免，但特朗普團隊並沒有遵守相關規則，繼續出席造勢大會，雖然在戶外，但仍沒有戴口罩、沒有保持社交距離。他亦擔心特朗普確診後若沒有病徵，或會再次輕視病毒的殺傷力。

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特朗普一直被指抗疫不力，如今自己確診，已是自打嘴巴。報道指，批評特朗普的評論家要小心處理這次事件和避免觸及導火線，任何幸災樂禍的消息，都有機會被共和黨人抓住，用以譴責對方缺乏憐憫之心，或形容是政治投機主義者。

前國土安全部幕僚長、共和黨人泰勒（Miles Taylor）表示：

我們都應該希望總統和第一夫人早日康復。但他們染疫確實引發一系列的國家安全問題，亦反映白宮對抗疫症的疏忽。 （We should ALL wish for our President & First Lady to recover. But this is also a serious national security concern – and an alarming upshot of the White House’s lax approach to this deadly pandemic.）

前國務卿希拉莉（Hillary Clinton）的前發言人拉希姆（Zara Rahim）更直言，雖然明知有違道德身份，但經歷過去4年，真的希望確診新冠肺炎的特朗普會不治。（It's been against my moral identity to tweet this for the last four years, but I hope he dies.）

英國演員韋斯特（Dominic West）則分享自己得知特朗普確診的消息「開心到跳起」（jumped for joy），又形容是「善有善報，惡有惡報」（what goes around comes around），更明言，希望拜登保持健康，能勝出總統大選。

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責任編輯：葉芷樺

