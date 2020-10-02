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【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」

即市財經 19:33 2020/10/02

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富商劉鑾雄兒子劉鳴煒，今日被指與比他年輕10年的女伴蜜運，對方正是4年前一同出席港台節目的素人嘉賓之一。（資料圖片）

華置 （00127） 創辦人兼富商劉鑾雄的兒子、華置非執行主席劉鳴煒，除因海洋公園近日重開而頻頻亮相，今日有周刊發現其新戀情，女主角竟是4年前港台節目《我係乜乜乜》的轉軚女生！報道指，劉鳴煒去年與新聞主播分開後，原來已秘密戀上較他年輕10年的新歡簡雪忻（Joyce）。

據報，Joyce與劉鳴煒已發展至同居階段，數月前已遷入對方的豪宅。但二人相當低調，即使去年已經一同歐遊滑雪，但只在數月前才在社交網站上載，各自在雪山上的獨照。

重溫當年節目

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90後的Joyce，原來正是4年前，與劉鳴煒、游學修一同出席港台節目《我係乜乜乜》的素人嘉賓之一。在節目上，Joyce先後2次轉軚，最終在主持表露身份後，Joyce與大部分女嘉賓一樣，轉往支持劉鳴煒，又直言「我鍾意哩邊（劉）外型多啲，所以我揀哩邊！」

劉鳴煒的女朋友向來學歷都高，Joyce亦不例外，在University of London修讀經濟同金融，是賭王千金何超蓮的校友。

翻查報道，Joyce亦都相當有生意頭腦，23歲與朋友合資以400萬元，創立網上租車平台Carshare，一年半就回本，創業成功更接受過不同傳媒訪問。

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