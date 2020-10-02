【美元危機】人民幣上季升值幅度12年最佳　成美元避險資產？

▲ 人民幣上季升值幅度12年最佳

在岸人民幣、離岸人民幣上季分別升值3.8%和逾4%，創下2008年初以來最大季度升值幅度，彭博報道指，人民幣升值幅度更勝瑞士法郎、日圓等傳統避險貨幣，可提升其美元資產的避險貨幣地位，惟目前全球外匯資產僅2.1%為人民幣計價，即使比率較兩年的1.4%增5成，但與美元計價資產佔比逾60%，依然相距甚遠。

隨美國加大量寬應付疫情對經濟的衝擊，美元上季兌主要貨幣都轉弱，人民幣兌美元季度升值約4%，在岸人民幣兌美元高見6.7548、離岸人民幣高見6.7453，兩者都是去年初以來最高。

富瑞全球外匯業務負責人Brad Bechtel 指，中國在改善資本市場、市場進出都花了不少工夫，可有利人民幣流動性，吸引資本流動。據彭博數據統計，海外持有的中國主權債今年首8個月規模增加22%。

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人民幣去年為全球8大交易貨幣 較港元僅高一位

不過，外資分析員指，即使中國經濟有望是今年唯一錄得增長的主要經濟體，但不時更改匯率政策，如2015年刻意貶值，以至近期貿易糾紛，都令投資者保持警惕。

據國際清算銀行（BIS）去年4月報告，人民幣國際化在評估期的3年內，未有突出表現，在全球貨幣交易量只由4%增至4.3%，為全球第8大交易貨幣。首3位貨幣分別為美元、歐元和日圓。另外，港元日均交易量，在BIS報告期間急增逾1倍至佔全球交易量約3.5%，成為全球第九大交易貨幣，排名較3年前躍升四位。

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編輯：麥德銘