【特朗普確診】倘拜登當選　科技界有何影響？

▲ 倘若拜登當選，對科技界會產生何種變化？

美國總統特朗普香港時間今午在社交網站指，自己與妻子梅拉尼婭（Melania Trump）皆確診感染新冠肺炎，導致美股期貨指數急跌。此外，外界亦高度關注民主黨總統候選人拜登，曾與特朗普在總統辯論同場，染疫風險相當高。但倘若拜登當選，對科技界又會產生何種變化？

Facebook、亞馬遜、蘋果、微軟、Netflix和Google（FAAMNG），加起來已等於標普500指數市值的23%，比例高得驚人。無論二人中誰當選，毫無懸念的是，大科技公司（Big Tech）是必須處理的議題，料透過國會立法改善數碼市場競爭、網絡普及、消費者私隱安全等。

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特朗普一旦連任，勢繼續首個任期內對科企的監管措施，包括對Google、Facebook進行的反壟斷調查、封殺中國App等。其中一個焦點，落在特朗普提倡縮減社交媒體按照1996年《通訊規範法案》第230條享有的言論免責權，他批評該法被用來審查保守派的觀點，曾公開呼籲廢除。

拜登對收緊以上條例的立場，與特朗普一致，惟觀點略有不同。拜登認為社交媒體應加強打擊錯誤資訊，支持對科企立法採取更嚴格的監管措施。不過，拜登就表明會推翻特朗普政府的「減稅與就業法案」（Tax Cuts and Jobs Act」），將企業所得稅由21%大增至28%；而且拜登未曾提出要把「大到不能倒」的科網巨企分拆，成為兩位候選人之間的重大分歧。

拜登有望打國際路線時，採取比特朗普溫和的路線，惟相信仍在知識產權的盜竊問題上「企硬」。講到最令科技界放下心頭大石的是，拜登副手人選為加州參議員賀錦麗（Kamala Harris），她處理科技議題有豐富經驗，而且與科技界高層關係良好，包括亞馬遜法律顧問David Zapolsky、LinkedIn共同創辦人Reid Hoffman等。

責任編輯：姚慧儀