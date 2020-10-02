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【TSLA股價】網民期待Tesla開拓印度市場　行政總裁Elon Musk即時回應：明年成事

即市財經 18:56 2020/10/02

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Elon Musk透過個人Twitter帳戶表示，指Tesla「明年必將（Next year for sure）」參與印度市場。（法新社圖片）

電動車近月漸成投資市場主題，在美掛牌的焦點股Tesla（TSLA）踏入第四季後更擬進一步擴展業務。Tesla創辦人兼行政總裁Elon Musk今日（2日）在Twitter上透露，公司明年將試圖打進印度市場。不過，受美國總統特朗普惹上肺炎的消息拖累，Tesla盤前股價盤前仍弱勢。

截至本港時間約晚上6時半，Tesla股價盤前挫4.5%，報428美元。

非官方Twitter帳戶「Tesla Club India」近日發布一張印著「印度市場期待Tesla參與（India wants Tesla）」的T恤圖片，Elon Musk其後即透過個人Twitter帳戶回應指Tesla「明年必將（Next year for sure）」參與印度市場，並感謝網民對Tesla產品之期待（Thanks for waiting）。

據外媒報道，Elon Musk早於去年3月期間時已對外表示，Tesla「樂意今年 （2019） 走進印度；如果沒有，肯定是下一年（2020年）！（Would love to be there this year. If not， definitely next！）」。值得注意是，考慮到Tesla開拓印度業務之計劃今年最終未有成事，故公司明年是否落實擴展印度市場仍宜觀察。

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編輯：莫亦熙

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 印度 電動車 Twitter 特朗普 美元

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