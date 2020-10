【TSLA股價】網民期待Tesla開拓印度市場　行政總裁Elon Musk即時回應：明年成事

▲ Elon Musk透過個人Twitter帳戶表示,指Tesla「明年必將(Next year for sure)」參與印度市場。(法新社圖片)

電動車近月漸成投資市場主題,在美掛牌的焦點股Tesla(TSLA)踏入第四季後更擬進一步擴展業務。Tesla創辦人兼行政總裁Elon Musk今日(2日)在Twitter上透露,公司明年將試圖打進印度市場。不過,受美國總統特朗普惹上肺炎的消息拖累,Tesla盤前股價盤前仍弱勢。

截至本港時間約晚上6時半,Tesla股價盤前挫4.5%,報428美元。

非官方Twitter帳戶「Tesla Club India」近日發布一張印著「印度市場期待Tesla參與(India wants Tesla)」的T恤圖片,Elon Musk其後即透過個人Twitter帳戶回應指Tesla「明年必將(Next year for sure)」參與印度市場,並感謝網民對Tesla產品之期待(Thanks for waiting)。

據外媒報道,Elon Musk早於去年3月期間時已對外表示,Tesla「樂意今年 (2019) 走進印度;如果沒有,肯定是下一年(2020年)!(Would love to be there this year. If not, definitely next!)」。值得注意是,考慮到Tesla開拓印度業務之計劃今年最終未有成事,故公司明年是否落實擴展印度市場仍宜觀察。

【美股焦點】「納斯達克巨鯨」再現?神秘買家大手購入科技股期權惹關注

【Tesla股價】馬斯克︰Tesla有望在2030年實現年銷量2000萬部車

【整合、轉移MPF有著數?立即申請賺基金單位回贈】

編輯:莫亦熙