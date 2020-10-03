【科技一周回顧】中芯國際受美國制裁　Google收緊對開發者app內收費機制

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1. Google揭Android 12新功能 將要求課金用Play Store支付系統

繼Apple利潤抽成後，Google似乎有意仿傚，並於Android開發者Blog首透露，Android 12新系統將可以更容易安裝來自第三方應用程式商店的應用程式，同時正根據開發者的意見反饋作改善。新的開發者政策中，收緊了對開發者app內的收費機制，會更嚴格要求開發者透過Play Store的管道收費，即要求所有在app中提供「課金」功能的開發者，必須在明年9月30日前改用Google內建的支付系統，否則將被Google收取30%的平台費用抽成。

2. 【空中的士】3年內日本國內推出 日航夥Volocopter籌備空中的士服務



最近，日航宣布與德國初創Volocopter合作，預計在3年內準備在日本推出空中的士服務。據JAL與Volocopter兩企發布指出，兩企將合作推廣城市空運（Urban air mobility）為下一世代的客運與貨運的空中交通選項。雙方會加強合作關係，探索在日本市場採用Volocopter的eVTOL（電動垂直飛行載具）的商機，包括聯手遊說日本的城市與縣政府，同時推動社會接受空中的士。

3. 【中美角力】中芯國際受制裁 半導體廠商將暫停出貨

中美科技戰白熱化之際，美國特朗普政府切斷華為晶片供應後，再有傳將制裁中國芯片製造商中芯國際。雖然中芯國際已即時發表聲明，表示目前未有收到美國商務部通知，不過有部分廠商表示，已收到美國商務部通知，由於中芯國際的出口，可能會被用作「軍事用途」，構成不可接受的風險，如要繼續出貨，中芯國際必須先取得美國政府許可，故出貨事宜已暫時宣告停止。

4. 歐盟草擬法案 擬強制科企用戶數據用途

歐盟最近正式草擬法案，計劃要求大型科企如亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）及Google等科網企業需與規模較小的競爭對手共享用戶數據，以提高社交媒體對平台上內容應付的責任及義務。同時，法案亦強制各大手機製造商，向用戶提供移除預設應用程式或其他公司預先安裝特定軟件的權利，並需確保用戶在移除預設程式後，手機仍能保持正常運作，以減少對用戶構成的滋擾。

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責任編輯：施雯雯