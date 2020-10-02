【TikTok禁令】TikTok美國交易或延至大選後 特朗普據報專注競選連任

▲ 外電報道，TikTok出售美國業務交易或會延期，各方均為交易延至大選後做準備。

外電引述知情人士報道，字節跳動（ByteDance）出售TikTok美國業務交易審批進展緩慢，目前交易所涉公司均為審批過程持續到11月美國大選後做準備，字節跳動也正與美國監管機構合作，以解決出售計劃中尚未消除的安全憂慮。

美國總統特朗普（Donald Trump）兩周前「概念上批准」甲骨文（美：ORCL）、沃爾瑪（美：WMT）之間的交易。報道稱，牽頭競購TikTok股份的甲骨文仍在敲定交易的條款細節。

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字節跳動也正與美國外商投資委員會（CFIUS）討論一個最終提案，目前交易尚未解決的數項問題包括數據安全、新公司TikTok Global的中國所有權以及50億美元教育基金問題。特朗普早前曾表示，若交易未能在11月12日之前完成，TikTok將在美國停止營運，惟知情人士稱，如果下月談判仍在進行，截止日期可能會改變。

據悉，TikTok出售美國業務進展緩慢，除了因為有大量細節需要敲定外，也因為TikTok在特朗普的優先事項清單位置下降，特朗普目前正將精力放在連任競選。

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編輯：陳健婷