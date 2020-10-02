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今日新增7宗確診 日本餐廳「無二」工作男廚師感染

環球政經 19:22 2020/10/02

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本港今日(2日)新增7宗確診個案，當中有2宗為本地感染源頭不明個案，其中一名患者於IFC一間日本餐廳「無二」工作的男廚師。

【新冠肺炎】特朗普染新冠肺炎 多國政要致慰問【下一頁

衞生防護中心公布，指該名33歲的男廚師主要負責熟食，在9月25日出現發燒，30日到嘉諾撒醫院求醫，最後一天上班於9月29日，居於灣仔軒尼詩道光裕樓，平常會於灣仔港鐵附近外賣返家；患者13名同事需送往檢疫中心接受檢疫。廚師在工作期間有戴口罩，無接觸食客，惟發病後亦有長時間上班，中心呼籲9月23日曾到訪餐廳進食的食客，如感不適應求醫，或可電郵至衞生署安排檢測。

【新冠肺炎】被外界質疑「寬容抗疫」 特朗普染疫有跡可尋？ 【下一頁

近日限聚令放寬，多個處所重開，包括宗教場所、體育場所等，有專家擔心疫情灰因此反彈，提醒各位市民因更加注重防疫工作。

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責任編輯：翁嘉陽

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