【美股焦點】「納斯達克巨鯨」再現？神秘買家大手購入科技股期權惹關注

▲ 神秘買家大手購入美股認購期權，引起市場關注。

美股期權市場再現大戶手影，據外電報道，周四（1日）有投資者大舉買入了明年1月及3月到期的科技股認購期權，操作手法類似早前被稱為「納斯達巨鯨」的日本財團軟銀（Softbank）。軟銀的大規模交易，被部分媒體分析視為近月美國科技股暴漲後急回的元凶。

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報道指，周四有不知名的交易者，分兩批買入了將於明年1月和3月到期、總計價值7450萬美元的亞馬遜（美︰AMZN）認購期權。在另外兩筆交易中，亦有人大手買入了總值5200萬美元的Facebook（美︰FB）認購期權。

該交易者還購入了價值約2500萬美元的Netflix認購期權，及價值2840萬美元的Alphabet（美︰ＧＯＯＧ）認購期權，都是分兩批購買。

儘管買家的身份尚不清楚，但分析人士指出，這與軟銀在早前進行的一系列交易很相似。Susquehanna Financial Group的衍生產品策略師Chris Murphy表示：「這些交易的結構及時機，無疑讓很多投資者猜測納斯達克巨鯨今天又回到了市場。」

軟銀等機構投資者的期權交易，加上散戶在期權的參與度激增，因而有分析認為，是促成8月美股市場大升，在9月初則突然大跌的主因。

對沖基金QVR Advisors投資總監Benn Eifert亦表示，上述的交易與早前8月份的期權交易模式相當類似，包括股票的選擇、買入規模、到期日、及對沖行動（delta neutral execution）。

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編輯︰侯景成