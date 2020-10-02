【新冠肺炎】蓬佩奧通過病毒檢測 安全為由考慮會否繼續亞洲訪行

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）正訪問克羅地亞。有見總統特朗普確診新冠肺炎，將考慮會否繼續接下來的亞洲訪行。

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正訪問南歐的蓬佩奧表示，得悉第一夫婦確診新冠肺炎，已即時和妻子在著陸克羅地亞前接受新冠病毒檢測，結果同對病毒呈陰性。

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蓬佩奧表示，對上一次與特朗普會面為九月十五日。他原定將於十月四日至八日，訪問日本、蒙古及南韓，希望在華府和中國僵持的局勢下，鞏固地區盟友的關係。但目前以安全為理由，正考慮會否繼續下週出訪亞洲之行。

日本當局暫時未收到訪問變更的通知。

蓬佩奧又表示，今早曾與副總統辦公室聯絡，非常關注特朗普染疫一事，並祝願兩人能早日康復。

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