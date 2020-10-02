【特朗普確診】早知親信Hope Hicks中招 仍赴籌款活動惹質疑

▲ 白宮内部最早或於周三已得悉特朗普助理確診新冠肺炎，但特朗普仍按計劃前往新澤西州籌款活動。

美國總統特朗普與太太梅拉尼婭（Melania Trump）確診新冠肺炎，證實確診前曾與染疫助理希克斯（Hope Hicks）接觸。美媒報道，白宮内部最早或於周三已得悉希克斯確診新冠肺炎，但特朗普仍按計劃前往新澤西州籌款活動，令白宮應對疫情的做法備受爭議。

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哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，有部分白宮官員早於周三（9月30日）晚上，已得悉希克斯的新冠病毒檢測結果呈陽性。美國CNN則稱，白宮内部於周四（1日）早上得悉希克斯確診。

但特朗普（Donald Trump）周四下午1時，仍然前往名下位於新澤西州的高爾夫球俱樂部出席籌款活動，未知當日活動是否有遵守社交距離措施，及要求參加者戴口罩。

據悉，白宮新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）同日仍然主持白宮記者會，她在會上繼續不佩戴口罩，也未有提及希克斯確診新冠肺炎的消息。

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CNN通訊員柯林斯（Kaitlan Collins）批評，當特朗普有染疫風險的情況下，仍出席籌款活動可能會傳染給參加者。柯林斯更不滿麥肯内尼曾與確診者接觸，仍然舉行記者會。

希克斯周二（9月29日）陪同特朗普乘坐空軍一號，前往俄亥俄州出席首場總統大選辯論。希克斯據報於周三開始出現新冠肺炎相關症狀，當日與特朗普前往明尼蘇達州出席室内籌款活動及戶外集會，當時他們都沒有佩戴口罩。

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責任編輯：鄭錦玲