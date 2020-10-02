【航空告急】新加坡航空推A380陸上餐飲體驗　3400元可坐「頭等」（多圖）

▲ 新冠肺炎仍未受控，航空業紛紛出招自救，新加坡航空將A380客機改造成餐廳。

新冠肺炎疫情仍未受控，各國出入境限制未除，航空業紛紛出招自救。繼多間航空公司推出「遊機河」體驗後，新加坡航空早前宣布推出A380餐飲體驗，標榜是更環保且可負擔的服務，最新公布A380用餐價格，索價由50坡元至600坡元（折合約284港元至3,411港元）不等，視乎所選的「機艙級別」而定。

航空業仍未完全恢復，而主打觀光的境內飛行服務就大行其道，澳洲航空（Qantas Airways）9月中推出的觀光航班開售10分鐘就全部售罄，而台灣長榮航空（EVA）、日本全日空（ANA）及國泰航空 （00293） 旗下的廉航HK Express都有推出相若服務。

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新航A380豪華頭等艙一覽

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A380耗油量大難客滿？ 新航打造成陸上餐廳、省油更環保

即使市場對觀光飛行的興趣濃厚，但新加坡航空（Singapore Airlines）就選擇污染較少的陸上客機體驗—在全球最大客機A380上享受由名廚設計的餐飲體驗，將A380打造成「餐廳」，晉膳時更可以觀賞電影。

據新航網站顯示，10月24日及25日的A380餐飲體驗，將於10月12日起接受預約，價錢按艙位分層：經濟艙50坡元（約284港元）、特選經濟艙90坡元（約512港元）、商務艙300坡元（約1705.3港元）、頭等600坡元（約3410.6港元），上限5人一組。

頭等艙晉餐一次 索價最貴約3,400元

根據簡介，新航會為登機的客人提供數量有限的餐前機艙之旅，一覽由國際著名設計師設計的機艙，並有機會探索平日不對外開放的區域。此外，用膳後還可以收到新航送出的限量禮品。

有新加坡居民對服務意見各異，但新航方面就表示，餐飲體驗不但可以減低對環境污染，更可將票價昂貴的頭等客艙服務，以低價讓大眾都可以體驗。

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編輯：趙穎妍