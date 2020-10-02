  • 27°C
香港時間 : 20201002日 (五) 19:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【航空告急】新加坡航空推A380陸上餐飲體驗　3400元可坐「頭等」

即市財經 18:19 2020/10/02

分享：

新冠肺炎仍未受控，航空業紛紛出招自救；圖為新加坡航空客機。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情仍未受控，各國出入境限制未除，航空業紛紛出招自救。繼多間航空公司推出「遊機河」體驗後，新加坡航空早前宣布推出A380餐飲體驗，標榜是更環保且可負擔的服務，最新公布A380用餐價格，索價由50坡元至600坡元（折合約284港元至3,411港元）不等，視乎所選的「機艙級別」而定。

航空業仍未完全恢復，而主打觀光的境內飛行服務就大行其道，澳洲航空（Qantas Airways）9月中推出的觀光航班開售10分鐘就全部售罄，而台灣長榮航空（EVA）、日本全日空（ANA）及國泰航空 （00293） 旗下的廉航HK Express都有推出相若服務。

香港快運HKExpress11月推「環球遊」，詳情可見【下一頁】

A380耗油量大難客滿？　新航打造成陸上餐廳、省油更環保

即使市場對觀光飛行的興趣濃厚，但新加坡航空（Singapore Airlines）就選擇污染較少的陸上客機體驗—在全球最大客機A380上享受由名廚設計的餐飲體驗，將A380打造成「餐廳」，晉膳時更可以觀賞電影。

新加坡航空推出A380餐飲體驗服務，索價至少284元。（新航網站圖片）

據新航網站顯示，10月24日及25日的A380餐飲體驗，將於10月12日起接受預約，價錢按艙位分層：經濟艙50坡元（約284港元）、特選經濟艙90坡元（約512港元）、商務艙300坡元（約1705.3港元）、頭等600坡元（約3410.6港元），上限5人一組。

頭等艙晉餐一次　索價最貴約3,400元

根據簡介，新航會為登機的客人提供數量有限的餐前機艙之旅，一覽由國際著名設計師設計的機艙，並有機會探索平日不對外開放的區域。此外，用膳後還可以收到新航送出的限量禮品。

有新加坡居民對服務意見各異，但新航方面就表示，餐飲體驗不但可以減低對環境污染，更可將票價昂貴的頭等客艙服務，以低價讓大眾都可以體驗。

【更多航空相關文章】

相關文章：

【航空告急】全球電子健康護照10月推出　國泰香港倫敦希斯洛航綫率先試行

【航空告急】漢莎航空傳停飛A380等四引擎飛機　並擬再裁員救亡

【航空告急】新加坡航空（星航）獲政府救亡後削4300職位　佔總員工兩成

編輯：趙穎妍

香港股票 經濟 疫情 廉航 餐飲 航空業 國泰航空（00293） 航空 新加坡 台灣

上一篇文章

【美股焦點】「納斯達克巨鯨」再現？神秘買家大手購入科技股期權惹關注

下一篇文章

【美股焦點】《花花公子》借殼重新上市 估值逾3.8億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指黑期】特朗普確診　恒指黑期曾倒升、最多瀉280點（不斷更新）
【恒指黑期】特朗普確診　恒指黑期曾倒升、最多瀉280點（不斷更新）
【恒大債務】恒大27個債權人曝光　200億人幣投資僅可收回幾多錢？
【恒大債務】恒大27個債權人曝光　200億人幣投資僅可收回幾多錢？
【港元定期存款】港元半年定存最高息1厘 罕現「三頭馬車」
【港元定期存款】港元半年定存最高息1厘 罕現「三頭馬車」
【港元定期存款】中銀3個月港元定存4.3厘息月底截 無懼兩間虛銀突擊
【港元定期存款】中銀3個月港元定存4.3厘息月底截 無懼兩間虛銀突擊
【美股期貨】特朗普確診　道指期貨曾瀉580點後跌幅收窄（不斷更新）
【美股期貨】特朗普確診　道指期貨曾瀉580點後跌幅收窄（不斷更新）
【阿里巴巴】馬雲：數字時代全球化剛開始　未來20年是中國在全球中最難受的20年
【阿里巴巴】馬雲：數字時代全球化剛開始　未來20年是中國在全球中最難受的20年