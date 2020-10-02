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【港元定期存款】3個月港元定存變新戰場　最高息5.2厘

即市財經 22:16 2020/10/02

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港元定期存款的存息，變成新戰場。

甫踏入10月，恒生 （00011） 即帶頭加港元定期存款息率，把3個月年息上調0.15厘，新息率至0.6厘，竟罕有跟半年及一年看齊。雖然恒生的最新定存並非破頂息，但已令本周港元存息格價，加息的銀行驟增至4間，除了恒生外，虛擬銀行天星（Airstar）及大新 （02356） 亦加短存；招商永隆更全面加短中長息。同樣，一面倒減息的業界亦有4間，包括︰華僑永亨及集友削短存，建行亞洲全綫降息；以至東亞 （00023） 更兩連減。

港元半年定存最高息1厘，詳情可見【下一頁】

特確診螞蟻擬港集資 2大關鍵事件

專家預計長假後復市，料業界初期仍抱觀望態度，暫毋須急於鬥加息搶存，靜觀兩大關鍵事件，首先是，特朗普確診對環球股滙債衝擊；以及下周五（10月9日）內地8天黃金周完結，憧憬史上集資王螞蟻集團的A+H股，或最快於10月中上旬，在中港招股集資350億美元（折合約2,712億港元，市傳本港佔一半，或1,356億港元），料屆時短存較具上升空間。

    點擊圖片放大

工銀亞洲「三人同行」5.2厘 稱冠3個月短存

論及本周的短中長息榜排位，以3個月期大執位，皆因工銀亞洲撤10.8厘特高息，中銀香港 （02388） 亦把4.3厘下架；可是，工銀亞洲仍保持「三人同行」的5.2厘，頓稱冠3個月短存，玩法是合資格客戶，再推介兩名新客，以存款8萬元計，可賺息1,040元。

第8間虛擬銀行富融銀行（Fusion Bank）啟動試業，由騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 及工銀亞洲合資組成，亦是首批獲發牌的最後一間虛銀應市。

虛擬銀行富融銀行Fusion Bank港元定存10萬3個月5厘，詳情見【下一頁】

6個月存期則稍變，基於天星調高0.2厘，新息率至重上一厘大關；跟招商永隆及南商看齊，變「三冠王」。然而，虛銀天星的入場費僅1,000元，門檻較兩間中資行低，招商永隆為1萬元，南商更專攻大額的300萬元。

至於一年期方面，招商永隆雖只微加0.05厘，新報0.75厘；但已晉級季軍列。

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註︰注意各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外的特定要求

記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君

定期存款 港元定期存款 虛擬銀行 中銀香港（02388） IPO iBond 工銀亞洲

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