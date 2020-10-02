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【新冠肺炎】特朗普染新冠肺炎 多國政要致慰問

環球政經 18:04 2020/10/02

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特朗普香港時間今午證實染上新冠肺炎。消息傳出後，多國元首及政要向特朗普致以慰問。

【新冠肺炎】被外界質疑「寬容抗疫」 特朗普染疫有跡可尋？下一頁

美國副總統彭斯（Mike Pence）在社交網站發文，表示自己和太太向特朗普和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）表達慰問，並與數百萬美國民眾共同祝願兩人能早日康復。

【新冠肺炎】若特朗普和彭斯同染疫倒下 代理總統權力將引憲法危機下一頁

印度總理莫迪、俄羅斯總統普京、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）及早前同樣確診，已經康復的英國首相約翰遜（Boris Johnson）亦有在社交網站祝願特朗普及梅拉尼婭能迅速從新冠肺炎康復過來。

法國馬克龍政府表示，無人包括對病毒存有懷疑的人，可免受病毒感染。

而中國《環球時報》總編輯胡錫進則表示，為兩人染疫感到遺憾，但指特朗普一直試圖淡化疫情，現在第一家庭需要付出代價。

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撰文 : 林展鋒

特朗普 美國 約翰遜 疫情 環球時報 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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