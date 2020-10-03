【人工智能】日本大學採AI技術偵測動物　助學生驅趕黑熊

▲ 日本各地最近都相繼有熊出沒，對村民的安全構成威脅；日本有大學就試行採用AI技術，驅趕黑熊的實驗，藉此提醒附近的居民及行人。

踏入入秋轉季的日子，日本各地最近都相繼有熊出沒，有的甚至跑到鄉村裡，不但破壞莊稼，還對村民的安全構成威脅。為避免事件發生，日本有大學就開始試行採用AI技術，驅趕黑熊的實驗，藉此提醒附近的居民及行人。

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根據《朝日新聞》的報道，福島縣大學早前成功研發一套AI系統，透過在不同位置安放傳感器及小型相機來監視動物的活動。一旦AI感應到該動物為黑熊的話，系統能在10秒後打開該地區的藍色旋轉燈並發出警報，以提醒附近的民眾加倍注意，大約1分30秒內，系統就會接收到「熊出沒」的消息。

▲ 福島縣大學早前成功研發一套AI系統，透過在不同位置安放傳感器及小型相機來監視動物的活動。（網上圖片）

不過，如果將大熊的圖片放在相機前面，設備就很容易做出錯誤反應。因此系統在識別該生物是否黑熊時，仍需經過更多的訓練，以免出現誤報情況。此外，感應器只能識別來自前方的熊，如果動物在射擊過程中移動，就會錯過射擊機會。而且熊從早到晚活動頻繁，即使已加裝可供夜間拍攝的鏡頭，但在白天的時候，其AI識別率也相對較低，因此他們就換上可在白天和夜間自動切換的鏡頭。

▲ 如果將大熊的圖片放在相機前面，設備就很容易做出錯誤反應，故系統仍需經過更多的訓練。（網上圖片）

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試驗至今已逾3年時間，當地仍在不斷改進當中，務求做出更精確的警報系統，幫助解決民眾安全問題。

責任編輯：施雯雯