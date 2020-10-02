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【美股焦點】《花花公子》借殼重新上市 估值逾3.8億美元

即市財經 17:53 2020/10/02

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特朗普年輕時亦曾登上《花花公子》封面。

外電報道，知名成人雜誌《花花公子》（Playboy）宣布，將通過與特殊目的收購公司（SPAC）Mountain Crest合併重新在納斯達克上市，交易估值為3.81億美元。

預計明年首季完成借殼上市，Mountain Crest將向機構投資者出售5000萬美元的普通股，股票代碼為「PLBY」。值得注意的是，《花花公子》已故創始人Hugh Hefner聯同私募股權公司Rizvi Traverse Management在2011年時，將公司以2.07億美元價格私有化。

特殊目的收購公司（Special Purpose Acquisition Companies）與傳統IPO不同，進行上市的模式已經存在多年，先成立，再併購公司上市。

Mountain Crest在今年初IPO籌集5,000萬美元。與傳統IPO相比，SPAC更像借殼上市。SPAC通常是由機構牽頭募集資金成立的一家空殼公司，在上市後目的是尋找一家非上市企業合併，使合併後的企業直接成為已上市公司。

相關文章︰《花花公子》擬借殼上市　事隔9年回歸資本市場

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編輯︰侯景成

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