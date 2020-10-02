【美股焦點】《花花公子》借殼重新上市 估值逾3.8億美元

▲ 特朗普年輕時亦曾登上《花花公子》封面。

外電報道，知名成人雜誌《花花公子》（Playboy）宣布，將通過與特殊目的收購公司（SPAC）Mountain Crest合併重新在納斯達克上市，交易估值為3.81億美元。

預計明年首季完成借殼上市，Mountain Crest將向機構投資者出售5000萬美元的普通股，股票代碼為「PLBY」。值得注意的是，《花花公子》已故創始人Hugh Hefner聯同私募股權公司Rizvi Traverse Management在2011年時，將公司以2.07億美元價格私有化。

特殊目的收購公司（Special Purpose Acquisition Companies）與傳統IPO不同，進行上市的模式已經存在多年，先成立，再併購公司上市。

Mountain Crest在今年初IPO籌集5,000萬美元。與傳統IPO相比，SPAC更像借殼上市。SPAC通常是由機構牽頭募集資金成立的一家空殼公司，在上市後目的是尋找一家非上市企業合併，使合併後的企業直接成為已上市公司。

相關文章︰《花花公子》擬借殼上市 事隔9年回歸資本市場

【美股焦點】儲局宣布延長大型銀行派息及回購限制 直至年底

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈 https://bit.ly/33077jz

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動：https://bit.ly/3kZ0y79

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！http://bit.ly/MrShek

編輯︰侯景成