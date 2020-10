【特朗普確診】多國領袖祝早日康復 英大臣：有深切體會

▲ 多國領袖在Twitter上祝願特朗普夫婦早日康復,英國大臣表示,對國家元首確診的經歷深有體會。

距離美國大選尚有約1個多月,但競逐連任的總統特朗普和夫人梅拉尼婭確診新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)。多國領袖在Twitter上祝願特朗普夫婦早日康復。

特朗普在Twitter公布自己個夫人梅拉尼婭確診的消息後,多國領袖都在Twitter祝願他們早日康復,包括英國首相約翰遜(Boris Johnson)、德國總理默克爾(Angela Merkel)、以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)、印度總理莫迪(Narendra Modi)、波蘭總統杜達(Andrzej Duda)等。

歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)表示,祝願特朗普和梅拉尼婭早日康復,又指無論身處何方,對抗新冠肺炎是大家每日共同打的一場仗。(Wishing @realDonaldTrump and @FLOTUS a speedy recovery. #COVIDー19 is a battle we all continue to fight. Everyday. No matter where we live.)

英國社區及地方政府大臣鄭偉祺(Robert Jenrick)在訪問中表示,對國家元首確診的經歷有深切體會,因英國首相約翰遜早在3月底亦曾確診,更一度在深切治療部留醫。

確診新冠肺炎的國際元首除了美國總統特朗普和英國首相約翰遜外,還有巴西總統博索納羅(Jair Bolsonaro),三位都被批評輕視疫情,或抗疫工作上反應太慢。

