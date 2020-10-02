【特朗普確診】多國領袖祝早日康復 英大臣：有深切體會

▲ 多國領袖在Twitter上祝願特朗普夫婦早日康復，英國大臣表示，對國家元首確診的經歷深有體會。

距離美國大選尚有約1個多月，但競逐連任的總統特朗普和夫人梅拉尼婭確診新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）。多國領袖在Twitter上祝願特朗普夫婦早日康復。

特朗普在Twitter公布自己個夫人梅拉尼婭確診的消息後，多國領袖都在Twitter祝願他們早日康復，包括英國首相約翰遜（Boris Johnson）、德國總理默克爾（Angela Merkel）、以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、波蘭總統杜達（Andrzej Duda）等。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，祝願特朗普和梅拉尼婭早日康復，又指無論身處何方，對抗新冠肺炎是大家每日共同打的一場仗。（Wishing @realDonaldTrump and @FLOTUS a speedy recovery. #COVIDー19 is a battle we all continue to fight. Everyday. No matter where we live.）

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英國社區及地方政府大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）在訪問中表示，對國家元首確診的經歷有深切體會，因英國首相約翰遜早在3月底亦曾確診，更一度在深切治療部留醫。

確診新冠肺炎的國際元首除了美國總統特朗普和英國首相約翰遜外，還有巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro），三位都被批評輕視疫情，或抗疫工作上反應太慢。

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責任編輯：葉芷樺