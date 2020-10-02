  • 28°C
香港時間 : 20201002日 (五) 18:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特朗普確診】多國領袖中招 約翰遜曾入深切治療

環球政治 17:37 2020/10/02

分享：

【特朗普確診】多國領袖中招 約翰遜曾入深切治療

美國總統特朗普（Donald Trump）與太太梅拉尼婭（Melania Trump）確診感染新冠肺炎。除了特朗普外，亦有其他國家領袖曾確診新冠肺炎。其中，英國首相約翰遜（Boris Johnson）更因感染新冠肺炎，一度在深切治療部留醫。

《華盛頓郵報》列出多名曾經感染新冠肺炎的領袖名單：

  • 英國首相約翰遜

約翰遜是新冠肺炎疫情大流行初期，確診新冠肺炎的國家領袖。約翰遜在3月26日確診，起初在家中隔離並有限度地工作，但其後情況惡化，更一度需要在深切治療部留醫，並要吸氧氣協助呼吸。

約翰遜確診轉入深切治療部 BBC：改變一切 【下一頁】

  • 巴西總統博索納羅

博索納羅（Jair Bolsonaro）在7月宣布確診。博索納羅此前一直服用「特朗普神藥」、抗瘧疾藥物「羥氯喹」羥氯喹（hydroxychloroquine）。

博索納羅一直淡化病毒的威力，多次形容只是「小流感」，又不理會法官的命令，出席公開場合時堅持不戴口罩，亦要求各地方政府盡快重啟經濟。

巴西總統確診新冠肺炎 輕視疫情稱屬小感冒 【下一頁】

  • 白俄羅斯總統盧卡申科

盧卡申科（Alexander Lukashenko）在7月曾稱自己確診，但沒有任何徵狀。盧卡申科曾指「新冠肺炎是精神病」。

  • 洪都拉斯總統葉南德茲

葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）在6月宣布確診。葉南德茲在入院後短時間就出院。

  • 摩納哥親王阿爾貝

摩納哥親王阿爾貝二世（HRH Prince Albert II）在3月19日確診，為首位國家元首受感染。

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

約翰遜在3月26日確診，其後情況惡化，更一度需要在深切治療部留醫

責任編輯：林嘉莉

相關文章

【特朗普確診】特朗普年紀大、過肥 恐增染併發症風險
今日
【特朗普確診】特朗普年紀大、過肥 恐增染併發症風險
【特朗普確診】曾呼籲注射消毒劑 盤點特朗普出位言論
今日
【特朗普確診】曾呼籲注射消毒劑 盤點特朗普出位言論
【特朗普確診】專家指拜登有染疫風險 呼籲盡快做檢測
今日
【特朗普確診】專家指拜登有染疫風險 呼籲盡快做檢測
【特朗普確診】妻子梅拉尼婭同染疫：我與特朗普情況良好
今日
【特朗普確診】妻子梅拉尼婭同染疫：我與特朗普情況良好
【特朗普確診】醫生證特朗普病情穩定 留在白宮治療
今日
【特朗普確診】醫生證特朗普病情穩定 留在白宮治療
疫情 博索納羅 約翰遜 特朗普 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【特朗普確診】多國領袖祝早日康復 英大臣：有深切體會

下一篇文章

【歐洲第二波疫情】法國增近1.4萬確診 巴黎酒吧或停業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【特朗普確診】特朗普確診新冠肺炎 誰打理美國政府？
【特朗普確診】特朗普確診新冠肺炎 誰打理美國政府？
【特朗普確診】特朗普感染新冠肺炎 美國大選怎進行？
【特朗普確診】特朗普感染新冠肺炎 美國大選怎進行？
【特朗普確診】倘特朗普病逝怎辦？歷史上有無總統候選人身故？
【特朗普確診】倘特朗普病逝怎辦？歷史上有無總統候選人身故？
【特朗普確診】特朗普夫婦確診感染新冠肺炎
【特朗普確診】特朗普夫婦確診感染新冠肺炎
【BNO移民】英國12.5萬零售職位化為烏有 研究料情況恐惡化
【BNO移民】英國12.5萬零售職位化為烏有 研究料情況恐惡化
新型冠狀肺炎全球疫情（10月02日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月02日 時間18:00）