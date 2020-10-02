▲ 【特朗普確診】多國領袖中招 約翰遜曾入深切治療

美國總統特朗普（Donald Trump）與太太梅拉尼婭（Melania Trump）確診感染新冠肺炎。除了特朗普外，亦有其他國家領袖曾確診新冠肺炎。其中，英國首相約翰遜（Boris Johnson）更因感染新冠肺炎，一度在深切治療部留醫。

《華盛頓郵報》列出多名曾經感染新冠肺炎的領袖名單：

英國首相約翰遜

約翰遜是新冠肺炎疫情大流行初期，確診新冠肺炎的國家領袖。約翰遜在3月26日確診，起初在家中隔離並有限度地工作，但其後情況惡化，更一度需要在深切治療部留醫，並要吸氧氣協助呼吸。

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巴西總統博索納羅

博索納羅（Jair Bolsonaro）在7月宣布確診。博索納羅此前一直服用「特朗普神藥」、抗瘧疾藥物「羥氯喹」羥氯喹（hydroxychloroquine）。

博索納羅一直淡化病毒的威力，多次形容只是「小流感」，又不理會法官的命令，出席公開場合時堅持不戴口罩，亦要求各地方政府盡快重啟經濟。

巴西總統確診新冠肺炎 輕視疫情稱屬小感冒 【下一頁】

白俄羅斯總統盧卡申科

盧卡申科（Alexander Lukashenko）在7月曾稱自己確診，但沒有任何徵狀。盧卡申科曾指「新冠肺炎是精神病」。

洪都拉斯總統葉南德茲

葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）在6月宣布確診。葉南德茲在入院後短時間就出院。

摩納哥親王阿爾貝

摩納哥親王阿爾貝二世（HRH Prince Albert II）在3月19日確診，為首位國家元首受感染。

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▲ 約翰遜在3月26日確診，其後情況惡化，更一度需要在深切治療部留醫

責任編輯：林嘉莉