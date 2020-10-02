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【新冠肺炎】被外界質疑「寬容抗疫」 特朗普染疫有跡可尋？

環球政經 17:04 2020/10/02

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美國總統特朗普證實確診新冠肺炎。主張「寬容抗疫」的特朗普，由病毒全球大流行開始多次被外界質疑，而白宮亦並非首次被新冠病毒「入侵」。

【新冠肺炎】白宮醫生發聲明 特朗普治療期間將如常履行職務下一頁

美國有線電視新聞網報導，其實早於一月初，美國相關部門已向特朗普講述有關新冠病毒在全球蔓延的情況，但特朗普未有為此在全國部署抗疫工作，結果第一宗本土個案，於一月中出現。

【新冠肺炎】特朗普夫婦確診新冠肺炎　美股期貨急挫下一頁

白宮發言人馬修（Sarah Matthews）表示，特朗普從第一天就非常重視病毒蔓延情況。但有官方人員透露，由始至終特朗普只在乎門面好比好看。

美國國家安全委員會曾發出特別指示，應對新型冠狀病毒威脅，呼籲戴上口罩，但據悉有白宮高層職員指，因為「外型不好看」，不准許在白宮內戴口罩。於三月一名負責白宮保衛工作的特勤人員，對新冠病毒檢測呈陽性，為白宮首個確診病例，其後白宮陸續出現確診個案，包括特朗普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）私人助理、副總統辦公室發言人米勒（Katie Miller）等。

即使白宮出現確診個案，亦無視病毒威脅，經常出入白宮的人員無需進行任何隔離措施，而特朗普與彭斯等親信，出席各大場合普遍都沒有戴口罩，直至7月底，國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）以及今晨白宮高級顧問希克斯（Hope Hicks）先後確診。

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撰文 : 林展鋒

美國 特朗普 口罩 白宮 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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